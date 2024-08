Kubicki chiede "conseguenze personali" da Lauterbach

Il ministro della Salute ha esercitato pressioni sul Robert Koch Institute durante la pandemia? È l'accusa che il deputato FDP Kubicki muove al ministro Lauterbach, insieme a un "atteggiamento irresponsabile verso la verità". Kubicki ha anche avanzato diverse richieste.

Dopo la pubblicazione di documenti non censurati sulle riunioni del team di crisi del Robert Koch Institute (RKI) per la pandemia, il deputato FDP e vicepresidente del Bundestag Wolfgang Kubicki ha richiesto conseguenze personali per il ministro federale della Salute Karl Lauterbach. In un lungo testo sul suo sito web, Kubicki si è espresso sulle cosiddette "cartelle RKI". Le ha esaminate, in particolare il periodo da gennaio 2021 alla primavera 2022. Alla luce di questi documenti, Kubicki accusa il ministro della Salute SPD di aver mentito.

I documenti non sono stati ancora pubblicati dall'RKI stesso. Un gruppo intorno a un giornalista, che si conta tra i critici della politica del governo federale per il coronavirus, avrebbe ricevuto i documenti da una fonte dell'istituto, li avrebbe caricati su internet e li avrebbe presentati anche in una conferenza stampa. L'RKI ha dichiarato di non aver verificato né controllato i dati. L'istituto intende pubblicare i suoi protocolli in una data ancora da definirsi, secondo le dichiarazioni di Lauterbach.

I documenti mostrano cosa il team di crisi ha discusso alle sue riunioni regolari durante la pandemia: i numeri attuali dei contagi, la situazione internazionale, le vaccinazioni, i test, gli studi o le misure di contenimento.

Kubicki vede l'influenza politica sull'RKI

Secondo Kubicki, i documenti pubblicati mostrano l'influenza politica del Ministero federale della Salute (BMG) sulla strategia dell'RKI, ad esempio riguardo alla valutazione del rischio del coronavirus. L'RKI avrebbe tenuto artificialmente alta la pressione pandemica pubblica su richiesta del BMG e ha collegato questo alla proposta di obbligo vaccinale contro il coronavirus, che alla fine non ha trovato la maggioranza nel Bundestag nel 2022.

In una lettera, Kubicki confronta il ministro della Salute con la sua dichiarazione di marzo, in cui ha affermato che l'RKI aveva lavorato in modo indipendente dalle istruzioni politiche. "Karl Lauterbach ha arrecato gravi danni alla reputazione del governo federale attraverso il suo atteggiamento irresponsabile verso la verità e ha seminato dubbi sull'integrità dell'azione dello Stato. Deve trarre conseguenze personali." Kubicki non menziona la parola "dimissioni".

Non è la prima volta che Kubicki attacca Lauterbach

Non è la prima volta che suggerisce un simile passo a Lauterbach in relazione al coronavirus. All'inizio del 2023, c'è stata una disputa all'interno della coalizione del semaforo sulla politica pandemica del ministro della Salute. "Un'onorevole dimissioni non sarebbe biasimata per Karl Lauterbach", ha scritto Kubicki all'epoca su Facebook. Ha criticato duramente la politica del coronavirus degli ultimi anni, che ha affermato essere fallita soprattutto nel caso dei bambini e degli anziani. I bambini hanno visto le loro opportunità di vita tolte con la paura consapevole e gli anziani sono stati trattati inumanamente nelle case di riposo. Nella sua attuale contribuzione, il deputato FDP richiede che le diverse dimensioni della pandemia debbano essere urgentemente elaborate a livello parlamentare "per evitare futuri errori e guarire le ferite sociali". Collega una possibile futura partecipazione dell'FDP in un'altra coalizione del semaforo con l'SPD e i Verdi a questa condizione.

