Ksenia Efremova: la 12enne prodigio del tennis russo ha un "potenziale incredibile", dice Patrick Mouratoglou

Un pomeriggio, mentre il fratello maggiore si allenava sul campo da tennis, la Efremova prese una delle sue racchette - come faceva spesso - e iniziò a colpire un cesto di palline.

"Ha iniziato a lanciare le palline a se stessa", racconta alla CNN Julia Efremova, ex tennista professionista.

"L'ho guardata e sono rimasta stupita perché tutte le palline volavano sopra la rete e lei eseguiva i movimenti alla perfezione. Mi sono detta che era il momento di lavorare con lei perché aveva tanta passione e lo voleva".

"In realtà non è stata una mia scelta. Ha iniziato la sua carriera così".

Oggi, a 12 anni, Efremova è considerata uno dei giovani talenti più brillanti del tennis ed è già diventata una specie di star, accumulando più di 35.000 follower su Instagram e assicurandosi contratti di sponsorizzazione con Nike e Yonex.

Attualmente si allena presso la prestigiosa Mouratoglou Tennis Academy in Francia, fondata nel 1996 dall'attuale allenatore di Serena Williams, Patrick Mouratoglou.

L'accademia organizza settimane di selezione durante l'anno, con potenziali giovani star provenienti da tutto il mondo per mostrare il proprio talento e cercare di guadagnarsi un posto.

"Vengono per essere testati dal punto di vista fisico, tennistico e ovviamente mentale", spiega Mouratoglou. "Li vediamo allenarsi. Li vediamo anche gareggiare e poi decidiamo se aiutarli o meno".

"Non possiamo aiutare tutti, ma facciamo del nostro meglio per aiutare quelli che pensiamo abbiano il miglior potenziale e il nostro ruolo è quello di trovare, ovviamente, un modo per aiutarli a sviluppare il loro potenziale e ad essere i migliori in futuro per poterlo fare".

Un atleta incredibile

Ogni giocatore accettato nell'accademia ha accesso a un allenatore, a un preparatore atletico e a un team medico, fornendo loro un sistema di supporto d'élite già a partire dai nove anni.

Inoltre, i giocatori ricevono un resoconto dettagliato dei tornei e delle partite, dove Mouratoglou dice che "lo stress della competizione" è il modo migliore per capire quali aspetti del loro gioco hanno bisogno di essere sviluppati.

Tra gli attuali astri nascenti, Coco Gauff e Stefanos Tsitsipas hanno trascorso una parte significativa dei loro anni formativi nella prestigiosa accademia.

Efremova aveva nove anni quando è arrivata all'accademia dalla Russia con la madre, che è anche la sua allenatrice, e Mouratoglou dice di aver visto subito che il suo potenziale era "enorme".

"Ksenia ha un potenziale incredibile, credo che abbia il pacchetto completo", ha dichiarato. "È un'atleta incredibile. Voglio dire, se guardate i suoi social media, la vedrete. Sa fare la spaccata completa, sa ballare, sa fare qualsiasi altra cosa oltre al tennis.

"Si muove molto bene. Probabilmente sarà alta perché sua madre è molto alta. I suoi colpi sono incredibili. La sua tecnica è estremamente pulita. Riesce a prendere la palla in anticipo. È aggressiva. È un'ottima concorrente. Quindi, se si considera l'intero pacchetto, è fantastico".

Julia ritiene che la pratica di più sport da parte di sua figlia abbia contribuito in larga misura a renderla un'atleta a tutto tondo in così giovane età.

Non solo le ha fornito una serie di abilità fisiche trasferibili, come la resistenza e la flessibilità, che l'hanno migliorata come tennista, ma Julia dice anche che è stato fondamentale per garantire che Efremova non si annoiasse troppo presto di giocare a tennis.

Julia racconta infatti che lo sport principale di sua figlia da piccola era la ginnastica, e che spesso si allenava per tre ore al giorno contro una sola ora di tennis.

"Voglio aiutare i genitori di tutto il mondo che sognano di costruire un tennista professionista a partire dai loro figli, perché quando sono piccoli e a quell'età e hanno questo fuoco negli occhi, non si può ucciderlo con ore di lavoro sul campo da tennis", spiega Julia.

"Per esempio, Ksenia giocava [a tennis] solo tre volte a settimana quando era piccola e non l'ho forzata. L'ho costretta in altri modi, così ha preso lezioni di danza, di nuoto, di inglese e di break dance. Era ovunque".

Voglio diventare una leggenda

Pochi bambini vivranno il tipo di pressione e di aspettative che Efremova ha già affrontato per anni, ma Mouratoglou dice che la sua situazione è paragonabile a quella di Gauff quando stava salendo di grado.

Il fallimento è una parte importante del processo per imparare a gestire questa pressione, spiega Mouratoglou, "perché fallire significa capire".

All'accademia, dice che ai ragazzi viene insegnato come esprimere la pressione e il nervosismo che sentono prima di una partita in cui questo li ha influenzati negativamente.

"Insomma, fallire non è una buona cosa", dice. "Naturalmente il nostro compito è far sì che abbiano successo, ma sappiamo che sulla strada del successo ci saranno anche dei fallimenti - e devono esserci. L'importante è che questi fallimenti vengano sempre utilizzati per imparare e migliorare.

"Quando falliscono a causa della pressione, devono sapere esattamente come si sentivano prima della partita. Devono rendersi conto che quel giorno avevano una pressione extra che non erano in grado di gestire e questo deve essere un feedback costante.

"Sapranno che la prossima volta, quando sentiranno una pressione extra, dovranno spiegarlo. Devono dire all'allenatore: 'Oggi non mi sento bene. Oggi sento la pressione. Mi sento nervoso'. Per prima cosa, devono riconoscerlo. In secondo luogo, devono esprimerlo e quando lo fanno, possiamo aiutarli a lavorarci su".

Naturalmente, alcuni ragazzi saranno in grado di elaborare la pressione e i nervi meglio di altri. Mouratoglou dice che Efremova sta ancora imparando, ma ha già mostrato notevoli miglioramenti nel periodo trascorso in accademia.

Sebbene gran parte della pressione derivi dalle aspettative di "tutti nell'intero settore del tennis", Mouratoglou spiega che gli standard incredibilmente elevati che Efremova ha per se stessa significano che mette più pressione a se stessa che a chiunque altro.

"Si aspetta sempre di vincere", dice. "Per lei non c'è altra scelta che vincere trofei".

Julia Efremova dice di vedere questa determinazione nella figlia ogni giorno durante gli allenamenti e crede "dal profondo del mio cuore" che un giorno "sarà la migliore" tennista del mondo.

"Conosco la sua personalità. So chi è. So quanto lavora duramente. So quanto lo vuole. So quanto ci crede", dice.

"Prima di tutto, crede in se stessa. Non ha dubbi nella sua mente. Non ha dubbi nel suo cuore di volerlo. Quindi, dal profondo del mio cuore, so che sarà la migliore".

A volte, quando mi arrabbio e non mi piace qualcosa durante gli allenamenti, le chiedo: "Cosa vuoi dal tennis?". E lei mi risponde: 'Voglio diventare una leggenda'. Per lei non è solo [sufficiente] diventare numero uno del mondo".

Superare la tragedia

Forse non c'è testimonianza più grande della notevole compostezza di Efremova della sua ultima vittoria in un torneo, il Tennis Europe Junior in Svezia.

Suo padre, l'ex giocatore amatoriale Alexey Efremov, lottava contro un linfoma da più di due anni. Durante il torneo, la madre di Efremova ha ricevuto la notizia che il marito avrebbe presto perso quella battaglia.

Julia racconta di aver dovuto prendere la difficile decisione se dirlo alla Efremova durante il torneo o aspettare che finisse.

"È stata molto dura, ma Ksenia era nel torneo e dovevo dirglielo", racconta. "Ovviamente piangeva. Era scioccata. Mi ha chiesto: 'Forse puoi svegliarlo'.

Le ho risposto: "No, Ksenia. È impossibile, è già in cielo". Le ho chiesto se voleva fermarsi. Magari interrompiamo il torneo e lei torna indietro".

Mi ha risposto: "No, ho intenzione di giocare questo torneo fino alla fine".

La finale si è svolta venerdì 3 dicembre, solo sei giorni dopo la scomparsa di Alexey. Efremova ha vinto la finale e ha dedicato il titolo a suo padre.

"In memoria di mio padre, scomparso durante questo torneo in Svezia", ha scritto la Efremova sul suo account Instagram, gestito dalla madre. "1° posto. Vivrai sempre nel mio cuore come la persona più forte dell'universo. Farò di tutto perché i tuoi sogni si realizzino e so che lo vedrai dall'alto".

Julia dice che la decisione di Efremova di continuare il torneo non è stata una sorpresa, spiegando che questo tipo di resilienza è qualcosa che ha ereditato da suo padre. Sa che è stata una decisione che Alexey avrebbe approvato.

"Suo padre l'amava così tanto", dice Julia. "Lei ha il suo spirito. È una persona forte, molto forte, e lei ha preso questo spirito da lui".

