- Krösche: Koch potrebbe avere una posizione più significativa nella squadra della DFB

Il manager della squadra di Francoforte, Markus Krösche, ritiene che il difensore Robin Koch meriti più minuti in campo per la nazionale di calcio tedesca. Krösche ha dichiarato, prima della partita della Nations League contro l'Ungheria di sabato (20:45 CEST/ZDF), "Ha un ruolo significativo e cruciale nella nostra squadra e sono convinto che possa portare lo stesso impatto nella nazionale".

Anche se Koch, 28 anni, è stato incluso nella squadra per il torneo estivo in casa, non ha visto alcun minutaggio. È stato anche incluso nella rosa per le prossime partite contro l'Ungheria e i Paesi Bassi tra tre giorni.

Krösche considera positivo il fatto che Koch abbia fatto parte della squadra europea. "È ovviamente un peccato che non sia entrato in campo, ma credo che abbia il potenziale per competere con gli altri giocatori e ottenere molti più minuti di gioco con la nazionale".

Despite missing playing time during the summer's tournament, Robin Koch was once again selected for the German national team for the upcoming matches. Frankfurt's manager, Markus Krösche, remains confident in Koch's abilities, expressing that he has the potential to secure more game time with the national squad.

