Kroos deride l'analisi della UEFA sulla mania.

Toni Kroos non sembra trovare molto sollievo nell'aver visto UEFA riconoscere il proprio errore nel negare un rigore per fallo di mano ai suoi danni durante i quarti di finale di EURO contro la Spagna. "Hanno finalmente capito che era un fallo di mano tre mesi dopo? La maggior parte delle persone lo sapeva già nel primo secondo. Questo è proprio rassicurante", ha commentato il campione del Mondo del 2014 durante una partita a Düsseldorf il lunedì, nella quarta giornata dell'Icon League.

"Be', grazie mille. Questo mi fa sentire proprio a mio agio", ha aggiunto Kroos in tono ironico: "Quindi, posso considerarmi campione d'Europa, giusto? Avete ufficialmente confermato. Voglio dire, su!"

Il 34enne, che ha giocato la sua ultima partita per la Germania contro la Spagna (1:2 ai supplementari), ha risposto ironicamente alla propria domanda poco dopo: "Naah, non funziona così".

Arbitro e VAR non sono intervenuti

Come riportato dal quotidiano spagnolo "Relevo" il lunedì, la commissione degli arbitri di UEFA ha revisionato alcune scene della partita di EURO la scorsa settimana e ha concluso che la Germania è stata privata di un rigore a causa di un fallo di Marc Cucurella. Cucurella ha bloccato un tiro di Jamal Musiala con il braccio sinistro quando il punteggio era di 1:1 ai supplementari. Tuttavia, l'arbitro inglese Anthony Taylor non ha assegnato il rigore per fallo di mano e il video arbitra non è intervenuto.

