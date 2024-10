Kroos critica la FIFA per aver mostrato un comportamento irresponsabile.

Toni Kroos non è entusiasta del Club World Cup rivisto, né come giocatore né come spettatore. Il campione del Mondo del 2014 non lo apprezza e si sente infastidito dalla FIFA. Pensa che prioritizzino i soldi rispetto ai giocatori.

Nel recente episodio del suo podcast "Einfach mal Luppen", Kroos ha dichiarato che non guarderà l'evento e ha criticato la FIFA per il carico di lavoro aggiuntivo imposto ai giocatori. "Qualcuno dovrebbe prendersi un momento per considerare i giocatori invece dei soldi", ha affermato.

Il debutto del Club World Cup rivisto è previsto per il 15 giugno-13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Trentadue squadre dall'Africa, dall'Asia, dall'Europa, dall'America e dall'Oceania parteciperanno, rendendolo un torneo ogni quattro anni. I prestigiosi club tedeschi Bayern Munich e Borussia Dortmund hanno ottenuto i loro posti. In precedenza, il Club World Cup aveva solo sette squadre e si teneva a dicembre.

Kroos considera il torneo di circa quattro settimane "avventato" e dannoso per lo standard del calcio. "Si rivelerà un Club World Cup mediocre e un Mondiale mediocre", ha affermato, facendo anche riferimento al Mondiale inaugurale con 48 squadre l'anno successivo negli Stati Uniti, Canada e Messico (11 giugno-19 luglio 2026): "Alla fine, i giocatori saranno esausti".

Kroos felice del ritiro

Kroos si sente di aver temporeggiato il suo ritiro alla perfezione. "So che non piacerà a tutti, soprattutto non agli organizzatori, ma alla fine si gioca per le briciole", ha detto. Nonostante il Club World Cup sia più difficile da vincere, "non vale di più", ha aggiunto. "A un certo punto, ti stanchi semplicemente, sia i giocatori che i tifosi".

La competizione ha attirato critiche per il carico di lavoro eccessivo imposto ai professionisti. A luglio, i campionati e i rappresentanti dei giocatori hanno annunciato che avrebbero presentato un reclamo all'UE. I reclamanti accusano la FIFA di violare il diritto della concorrenza dell'UE e di abuso della loro posizione di mercato. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha ripetutamente respinto le critiche.

Despite Toni Kroos's criticisms of the overhauled Club World Cup, FIFA remains unfazed, continuing to prioritize the tournament's financial gains over the well-being of players. The German midfielder, now in retirement, has expressed his delight in timing his departure just before the increased workload and pressure of the revamped tournament.

