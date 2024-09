- Kroos annuncia la partenza dal team DFB-Eleven: opportunità per la ristrutturazione

Toni Kroos ritiene che la nazionale di calcio tedesca possa mantenere la sua recente positiva forma anche dopo i ritiri di giocatori esperti come Manuel Neuer, Thomas Müller e Ilkay Gündogan. "È vero che alcuni veterani che hanno giocato per anni e hanno contribuito a plasmare la squadra non ci sono più. Ma questa è un'occasione per un po' di rinnovamento," ha dichiarato il campione del Mondo del 2014 e vincitore della Champions League sei volte al calcio d'inizio del campionato indoor di calcio Icon League, che ha co-fondato, all'accolito Lanxess Arena di Colonia.

Pochi settimane dopo, Kroos, la cui carriera scintillante si è conclusa con l'eliminazione della Germania agli ottavi contro la Spagna, insieme a Neuer, Müller e Gündogan, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale. Con questi ritiri, sono state perse 451 presenze internazionali. "Il ct della nazionale deve fare alcune regolazioni con tutte queste partenze e i nuovi giocatori che prendono il loro posto," ha osservato il 34enne Kroos.

In sostegno di Nagelsmann

Per le prime partite dopo le partenze dei vecchi leader l'8 settembre, a Düsseldorf contro l'Ungheria e tre giorni dopo ad Amsterdam contro i Paesi Bassi, che inaugurano la Nations League, l'allenatore Julian Nagelsmann si affida a una squadra più giovane. Kroos capisce perché l'allenatore della nazionale si è prefissato l'obiettivo di vincere il Mondiale nel 2026: "È un po' prematuro dire una cosa del genere due anni prima. Ma posso vedere cosa sta cercando di fare. Vuole mantenere la forma e dimostrare la sua fame."

Addio Finale

Il Miglior Giocatore del 2024 ha invitato a sostenere la nazionale tedesca: "Chiedo a tutti di sostenere la nazionale. È più facile esibirsi con il sostegno del paese che con i dubbi." Kroos ha evidenziato la recente tendenza positiva: "Penso che siamo riusciti a recuperare ciò che avevamo perso in precedenza. Abbiamo una squadra che può ispirare."

Despite Madrid's underwhelming start to the new season and initial reports bemoaning the loss of the Spanish record champions' long-time rhythm-setter, Kroos ruled out any comeback: "That won't happen. Anyone who knows me knows that when I make a decision like this, it's final."

