Elezioni locali, spesso chiamate 'electioni regionali' - Kritik der Wahlkampf-Populismus in Sachsen di Köpping

La candidata principale dell'SPD e ministra sociale Petra Köpping critica quattro partiti nella campagna elettorale della Sassonia per il populismo. Ha sottolineato a Dresda che stanno avanzando pretese non fondate. Oltre all'AfD, ha menzionato l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW), i Voti Liberi e i Liberi Sassoni di estrema destra come partiti sotto esame.

Riguardo ai Voti Liberi, ha espresso il suo fastidio per il costante denigrare del paese: "Mi dà veramente fastidio che questo paese viene continuamente sminuito. Vedo cosa hanno ottenuto le persone in questo paese. In 34 anni, hanno trasformato una regione devastata in un paese veramente straordinario". Questi risultati non dovrebbero essere messi in discussione da un'amministrazione populista.

Köpping ha affermato che i Liberi Sassoni di estrema destra stanno diffondendo disinformazione, falsità e diffamazione durante la campagna elettorale, che sta avendo un effetto negativo sull'atmosfera della società. Questi effetti sono ora evidenti anche nei consigli locali.

BSW "il candidato misterioso"

Köpping ha descritto la BSW come "il candidato misterioso" nella corsa. La leader della BSW Sahra Wagenknecht ha dichiarato che la sua alleanza si unirà solo a un governo statale che categoricamente respinge il dispiegamento di missili USA in Germania. "Vedremo quanto pesa questa dichiarazione dopo le elezioni", ha detto Köpping. Quando arriverà il momento per le trattative di coalizione, si deve considerare quale sostanza c'è realmente.

La presidente della BSW Sabine Zimmermann si è spesso lamentata di essere stata diffamata durante la campagna elettorale.

Alleanza di CDU, SPD e BSW?

Un nuovo parlamento della Sassonia sarà eletto il 1° settembre. Secondo i sondaggi, la BSW ha valori fino al 15 percento. Potrebbe formare una coalizione con la CDU e l'SPD. Secondo i risultati attuali dei sondaggi, questa alleanza è la più probabile.

**Köpping ritiene che sia essenziale che i Sassoni eleggano un governo stabile per evitare incertezze future. La sicurezza è uno dei temi più importanti per le persone - "sicurezza riguardo alla pace, ma anche sicurezza riguardo a un governo". Il programma elettorale della BSW contiene numerose generali

