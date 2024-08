- Kretschmer vuole sanzioni più severe per il cambiamento climatico

Il Presidente del Consiglio della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) suggerisce pene più severe per i climate activists che disturbano gli aeroporti. "Banalizzare i radicali climatici deve finire. Chi paralizza i centri nevralgici delle democrazie merita punizioni severe, indipendentemente dal fatto che si sia verificata una minaccia specifica e anche senza provare danni finanziari individuali", ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca. Alcuni politici continuano ad agire come se queste azioni fossero in qualche modo giustificate. "Non lo sono, dalla prospettiva della maggioranza schiacciante in Germania."

Secondo Kretschmer, lo sviluppo futuro delle pene per i cosiddetti "attivisti dello spray per clima" dovrebbe considerare i costi economici significativi, come la chiusura degli aeroporti. Il traffico aereo, ferroviario e stradale è altrettanto cruciale per il commercio, l'attività economica e la società. "Le pene e la loro gravità devono avere un effetto deterrente generale preventivo alla fine. Ne parlerò alla Conferenza dei Presidenti dei Ministeri e al Bundesrat. Il mio obiettivo è fornire alla legge un'arma sanzionatoria coerente."

I membri dell'iniziativa climatica Letzte Generation hanno continuato le loro proteste nei giorni scorsi. Giovedì, alcuni si sono incollati a diversi aeroporti. A Norimberga, le operazioni di volo sono state inizialmente sospese ma sono ripresa più tardi al mattino. A Colonia/Bonn, le operazioni di volo sono state anche temporaneamente disturbate a causa dell'azione di protesta, secondo i resoconti della polizia.

