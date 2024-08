Kretschmer spara a un potenziale postino della BSW.

In Sassonia, le elezioni si terranno solo tra poche settimane. Tuttavia, i sovrapposizioni di contenuti sono già in fase di test, le coalizioni sono state escluse, le linee rosse sono state tracciate e le posizioni sono state considerate nella campagna elettorale. Quest'ultima ha messo il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, sulla difensiva riguardo alle dichiarazioni della presidente della BSW, Sahra Wagenknecht, su possibili coalizioni dopo le elezioni statali della Germania orientale.

Il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, ha criticato duramente le dichiarazioni della presidente della BSW, Sahra Wagenknecht, riguardo alle possibili coalizioni dopo le elezioni statali della Germania orientale. "È incredibile. I politici sono in primo luogo responsabili davanti ai loro elettori", ha detto al magazine "Der Spiegel". "Il politburo di Berlino che decide ciò che deve accadere localmente - no grazie, nessuno ne ha bisogno."

Kretschmer si è riferito, tra le altre cose, alla dichiarazione di Wagenknecht secondo cui la BSW avrebbe partecipato solo a un governo regionale che respinge chiaramente la stazione di missili USA in Germania. Il governo federale e gli Stati Uniti avevano annunciato alla conferenza NATO di Washington del 10 luglio che i missili a raggio intermedio USA sarebbero stati nuovamente stanziati in Germania dal 2026, per la prima volta dal 1990.

Kretschmer ha anche criticato l'accordo proposto da Wagenknecht, secondo cui la BSW potrebbe sostenerlo come Ministro Presidente in Sassonia se la CDU in Turingia sostiene un Ministro Presidente della BSW. "Devi avere quell'idea per primo. Questo toglie l'autorità e la faccia dei decisori locali", ha detto Kretschmer di Wagenknecht. "Nessuno in Sassonia vuole sentire che dovrebbero fare qualcosa perché sta accadendo in Turingia."

La BSW potrebbe superare la CDU

L'alleanza "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) ha fondato la sua filiale della Turingia solo a marzo. Tuttavia, in Turingia si sta profilando una corsa testa a testa tra la BSW e la CDU per il secondo posto nelle elezioni statali. Se il candidato principale della BSW, Katja Wolf, supera il candidato della CDU, Mike Voigt, nella notte delle elezioni, potrebbe rivendicare il posto di Ministro Presidente. Nessuna delle parti con possibilità di entrare nel parlamento regionale vuole formare una coalizione con l'AfD guidata da Björn Höcke, rendendo la sua rivendicazione di potere nonostante la sua posizione di leadership nei sondaggi irrealistica.

Il Ministro Presidente ha detto a "Der Spiegel" che, nel corso degli anni, era giunto alla conclusione che Wagenknecht "ha un talento per distruggere le cose". Tuttavia, Kretschmer non ha escluso una coalizione con la BSW - si è rifiutato di commentare questa questione in più richieste.

Nuovi parlamenti statali saranno eletti nel Brandeburgo, nella Sassonia e nella Turingia a settembre. In tutti e tre gli Stati federali, si prevedono risultati a due cifre per la BSW.

