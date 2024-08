Kretschmer sottolinea che i partiti democratici non possono raggiungere molti elettori insoddisfatti.

"Sono svaniti, nessun contatto, siamo completamente tagliati fuori da loro," ha espresso il leader della Sassonia. Una situazione piuttosto cupa.

I social media giocano un ruolo in questo distacco. Come ha dichiarato Kretschmer, le persone vivono nei loro mondi personali e si può accedere a quel mondo solo interagendo faccia a faccia e scambiando parole.

Il politico della CDU è attualmente impegnato in una campagna per la rielezione come Ministro Presidente. Ha discusso con i giornali Funke il suo motivazione, che è la responsabilità di stabilire un governo stabile per lo stato. Il partito di estrema destra AfD non dovrebbe mai essere dato il potere, ha affermato. Tuttavia, ha ammesso che questa volta sarà una corsa serrata.

Come la Turingia, la Sassonia terrà elezioni per un nuovo parlamento regionale domenica prossima. Un sondaggio dell'istituto Infratest dimap, rivelato giovedì sera per ARD, indica che la CDU è al 31%, mentre l'AfD con il suo candidato principale, Jörg Urban, è al 30%.

Non è chiaro se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi continuerà ad avere la maggioranza nel nuovo parlamento regionale, in base ai ultimi sondaggi.

