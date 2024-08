Kretschmer sostiene un'assunzione annuale di rifugiati di appena 30.000 persone.

Il principale politico della Sassonia, il Ministro-Presidente Michael Kretschmer, ha suggerito di ridurre notevolmente il numero di rifugiati accolti in Germania dopo un recente incidente a Solingen. "Abbiamo bisogno di una riduzione. Non i 300.000 rifugiati dell'anno scorso, ma magari 30.000, ma per alcuni anni", ha detto Kretschmer a Politico.

Inoltre, ha sottolineato l'importanza di seguire rigorosamente le regole di Dublino all'interno dell'UE, anche quando i paesi di ingresso come la Grecia lottano con le domande di asilo. "Se non vogliamo controlli alle frontiere in Europa, le frontiere esterne dell'UE devono essere rafforzate", ha dichiarato Kretschmer.

Inoltre, Kretschmer ha raccomandato non solo l'espulsione dei criminali dalla Siria e dall'Afghanistan, ma anche di quelli che vengono da zone più sicure di questi paesi. "Ci sono indeed zone sicure in questi paesi", ha affermato il politico della CDU. "L'espulsione di persone da queste zone dovrebbe essere sicuramente un'opzione". Se i rifugiati che non hanno un legittimo diritto di asilo non possono essere espulsi, "l'intero sistema crollerà", ha avvertito.

L'ultimo attacco a coltellate a Solingen, che ha causato tre morti, ha riacceso il dibattito sull'asilo e le espulsioni. Il sospetto aggressore, un siriano di 26 anni, avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria secondo le regole di Dublino, poiché era il primo paese dell'UE in cui era entrato. Tuttavia, non è stato trovato nel suo luogo di residenza e le autorità non hanno apparentemente preso ulteriori azioni.

