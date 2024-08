- Kretschmer sostiene l'intervento della Federazione dopo un attacco col coltello.

Il leader dello Stato tedesco della Sassonia, il Presidente del Ministero Michael Kretschmer (CDU), fa pressione sul governo federale dopo l'attacco terroristico di Solingen. "Despite il dolore, è importante riconoscere: questo è il momento di porre fine alla sottomissione e all'inattività. Il governo federale deve intervenire e contrastare l'odio," ha dichiarato Kretschmer all'agenzia di stampa tedesca a Dresda. I 16 leader degli Stati hanno raggiunto un accordo unanime per ridurre significativamente la migrazione.

Invece dei 320.000 richiedenti asilo accolti lo scorso anno, la cifra proposta per le politiche tedesche per i rifugiati dovrebbe essere un obiettivo relativamente basso di circa 50.000 persone nei prossimi anni, ha ribadito Kretschmer le sue richieste precedenti. "Il nostro vicino Danimarca è un esempio eccellente. La Germania può fare lo stesso, a condizione che il governo federale dimostri la sua disponibilità ad intervenire," ha aggiunto. Ciò comprende anche l'espulsione costante di coloro che hanno ordini di espulsione in sospeso, come spesso accade attualmente. Anche i criminali gravi non vengono espulsi sufficientemente.

Kretschmer: Pensando ai defunti, ai feriti e alle loro famiglie

"L'attacco incendiario di Solingen negli anni '90 è stata una cicatrice emotiva per la Germania recentemente riunita. Le parole della superstite Mevlude Genc, che nonostante la perdita incomprensibile dei suoi familiari, ha dichiarato, 'Eppure non ho risposto con l'odio', sono state potenti. Trent'anni dopo, un attacco tremendo è avvenuto nella stessa città - avrebbe potuto accadere ovunque in Germania. I nostri pensieri sono con i defunti, i feriti e le loro famiglie," ha detto Kretschmer.

Venerdì sera, un uomo ha apparentemente attaccato a caso i passanti durante i festeggiamenti per il 650º anniversario della città di Solingen, poi è fuggito nel caos e nel panico iniziale. Due uomini di 67 e 56 anni, insieme a una donna di 56 anni, hanno purtroppo perso la vita. Otto persone sono rimaste ferite, quattro gravemente. L'organizzazione terroristica IS ha rivendicato l'atto, ma non ci sono conferme dalle fonti di sicurezza di un movente islamico attuale. Sabato sera, un 26enne della Siria si è consegnato alle autorità investigative.

