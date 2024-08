- Kretschmer sostiene la creazione di una forza di pattuglia di frontiera sassone.

Il capo della Sassonia, Michael Kretschmer, della CDU, ha appoggiato l'idea di creare un'unità di polizia statale per il controllo dei confini. "Questo rafforzerebbe significativamente la nostra sicurezza interna", ha dichiarato Kretschmer durante un discorso elettorale su MDR con i candidati principali per le elezioni statali.

Ha giustificato il fatto che il piano non confligge con alcun principio costituzionale e non ci saranno tagli di personale di polizia dalle altre regioni. Kretschmer ha suggerito che circa 400 nuovi ufficiali potrebbero essere reclutati ampliando il processo di selezione per i nuovi arrivati.

Data la continua alta quantità di attraversamenti illegali dei confini, la Sassonia sta valutando la possibilità di creare la propria forza di polizia di frontiera, simile a quella della Baviera. Un consiglio è previsto per presentare una raccomandazione entro settembre.

La candidata principale dei Verdi, Katja Maier, ha espresso dubbi sulla possibilità di reclutare centinaia di ufficiali in tempi brevi. La candidata principale dell'SPD, Petra Köpping, ha appoggiato l'idea, a condizione che non comprometta il territorio operativo della forza di polizia esistente.

Kretschmer, il candidato principale della CDU, ha ribadito anche la sua richiesta di ridurre la popolazione di rifugiati in Germania. Lo scorso anno, più di 300.000 persone hanno presentato domanda di asilo nel paese. "Dobbiamo ridurre questo numero a tra i 30.000 e i 40.000", ha affermato Kretschmer.

La CDU, guidata dal capo della Sassonia Michael Kretschmer, ha sostenuto a pieno titolo la creazione di un'unità di polizia statale per il controllo dei confini. Inoltre, la CDU rimane impegnata nella proposta di Kretschmer di ampliare il processo di reclutamento per portare circa 400 nuovi ufficiali alle forze dell'ordine.

Leggi anche: