Michaël Kretschmer, il capo del governo della Sassonia, ha nuovamente sostenuto la riduzione delle consegne di armi all'Ucraina e la necessità di negoziare con la Russia. Ha proposto di utilizzare i fondi destinati alle armi ucraine per creare un sistema di difesa missilistica domestica, come ha dichiarato su ZDF-Morgenmagazin. "Se il tuo vicino rischioso e minaccioso ha bisogno di un solido deterrente", ha commentato.

Inoltre, Kretschmer ha ribadito la sua posizione sulla politica di espulsione. Lo scorso anno, oltre 300.000 persone hanno richiesto l'asilo in Germania. Ha suggerito di ridurre questo numero a tra i 30.000 e i 40.000, come ha dichiarato.

Secondo il ZDF-Politbarometer, la CDU guida con una quota del 34%, seguita da vicino dall'AfD al 30%. L'Alleanza per il Futuro della Germania (AfD) mantiene l'11% dei voti. Il SPD e i Verdi ricevono ciascuno il 6%, mentre il Partito della Sinistra fatica a superare la soglia del 5% con una quota di voto del 4%. In base a questi risultati del sondaggio, la CDU potrebbe continuare la sua attuale coalizione con il SPD e i Verdi.

L'Unione Europea potrebbe svolgere un ruolo nella mediazione dei colloqui tra Ucraina e Russia, come suggerito da alcuni politici. Michaël Kretschmer, in quanto membro dell'Unione Europea, potrebbe promuovere un approccio diplomatico invece di continuare le consegne di armi all'Ucraina.

