Kretschmer si oppone ai Verdi, mentre l'AfD vede solo sfide.

A meno di due settimane dalle elezioni statali in Sassonia, i candidati in testa si confronteranno con le domande del pubblico lunedì sera su MDR television. Gli spettatori assisteranno a uno scambio di idee composto, che si concluderà senza un vincitore decisivo.

Raccogliere sette principali contendenti per un'elezione statale può rivelarsi difficile. Di conseguenza, potrebbero sorgere dibattiti accesi, come dimostrato lo scorso giovedì sera nell'arena elettorale MDR prima delle elezioni in Turingia. Tuttavia, lunedì sera i candidati in testa si sono riuniti per un dibattito. Con sorpresa, i due arene elettorali avevano poco in comune. Mentre i moderatori facevano le domande giovedì, lunedì hanno lasciato spazio al pubblico. Riguardo ai candidati in testa, ci sono significative differenze tra Turingia e Sassonia.

Entrambi gli eventi hanno visto la partecipazione di sette importanti oratori. Interessantemente, in Turingia era rappresentata solo una leader di partito femminile di rilievo, a differenza della Sassonia, dove quattro leader femminili si sono confrontate con tre leader maschili. Inoltre, la tranquillità dei dibattiti su quattro argomenti è stata più evidente durante la trasmissione di lunedì sera.

L'unica piccola disputa si è centrata sulla questione della partecipazione delle università sassoni alla ricerca militare. Nel Wahlomat per le elezioni in Sassonia, l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) si è espressa a favore, solo per vedere la sua candidata numero uno, Sabine Zimmermann, chiarire durante la trasmissione di lunedì che il BSW sostiene l'opzione delle università di decidere volontariamente, ma incoraggia il rifiuto della ricerca militare. La candidata numero uno del Partito della Sinistra, Susanne Schaper, una fermissima oppositrice della ricerca militare, ha trovato sorprendente la precisazione di Zimmermann.

Tuttavia, il dibattito è rimasto tranquillo, grazie alla coppia di moderatori, Julia Krittian e Andreas Rook, che hanno abilmente guidato la discussione. La politica degli asylum e la carenza di lavoratori specializzati sono rimaste i temi principali, come in Turingia. Qui, l'approccio del leader sassone dell'AfD si è distinto notevolmente da quello della Turingia: Jörg Urban ha evitato di annunciare iniziative divisive nello stile di Björn Höcke, che mirava a rendere la Turingia "il più possibile indesiderabile" per i rifugiati e ha affrontato principalmente la carenza di lavoratori specializzati attraverso la promozione del tasso di natalità tedesco.

Candidati in testa della Sassonia e politica degli asylum

L'introduzione di una carta di pagamento per i richiedenti asilo in attesa di decisioni ha suscitato una varietà di opinioni. La ministra della Giustizia Katja Meier, candidata numero uno dei Verdi, ha considerato queste carte illegali. Jörg Urban dell'AfD ha espresso un punto di vista contrario: "La carta di pagamento è semplicemente uno dei molti strumenti", ha affermato, considerando l'introduzione "una soluzione dell'ultimo minuto implementata solo poco prima delle elezioni". Urban ha riassunto: "La gente non si fida più di un governo che affronta i problemi solo poco prima delle elezioni e che è veramente interessato a risolverli".

La carta di pagamento è stata richiesta per primo dallo Stato Libero di Sassonia, secondo Sabine Zimmermann del BSW. Inoltre, ha sostenuto che dovrebbe essere progettata per limitare l'importo di contanti prelevabili. Urban e Zimmermann erano d'accordo sul fatto che anche i richiedenti asilo respinti dovrebbero ricevere la carta di pagamento. Secondo i piani del governo sassone, l'uso della carta di pagamento sarebbe stato limitato ai migranti con domande di asilo in sospeso. Zimmermann ha inoltre stabilito: "Le procedure di asilo devono essere accelerate in modo significativo in modo che le persone riconoscano la loro posizione e capiscano che non è accettabile rimanere in sospeso".

Durante questo tempo, il candidato numero uno dell'AfD ha proposto di limitare la capacità dei richiedenti asilo di prelevare contanti minimi con la carta di pagamento, mentre il ministro presidente della CDU Michael Kretschmer è andato ancora oltre: ha richiesto una carta di pagamento "con la clausola che non si possa prelevare o trasferire denaro". Inoltre, ha sostenuto un limite al numero di richiedenti asilo accettati: "Solo poche decine di migliaia di rifugiati dovrebbero essere ammessi, non 300.000. Allora ce la faremo". La cifra di 300.000 non si riferiva alla Sassonia; piuttosto, si riferiva alle circa 350.000 persone che hanno richiesto asilo in Germania l'anno precedente, secondo l'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati (BAMF).

Kretschmer ha criticato la situazione in cui i rifugiati che cercano protezione tornano nei loro paesi d'origine per le vacanze. Ha chiamato per l'eliminazione di questi casi: "Dove stiamo andando? Tali situazioni devono essere eliminate!". Kretschmer ha anche sostenuto l'espulsione dei migranti che hanno commesso crimini. "Dobbiamo rintracciarli e revocare il loro status di protezione", ha detto, aggiungendo: "Se il Cancelliere Scholz avesse la sua strada, farebbe lo stesso, così come il FDP. Tuttavia, i Verdi avrebbero potuto bloccare la carta di pagamento nel Bundestag e la coalizione a Berlino non può concordare, come ha spiegato Kretschmer". È seguito l'applauso del pubblico. Kretschmer ha criticato quasi quanto l'AfD il suo partner di coalizione verde nella sua campagna elettorale - senza equipararli.

Infine, Kretschmer ha ribadito l'orgoglio dei Sassoni, non influenzato dalle indicazioni da Berlino o Bruxelles. Ha sottolineato che votare per la CDU garantirebbe la conservazione di questo orgoglio. A differenza di Kretschmer, Schaper della Sinistra si è opposta alla demonizzazione dell'immigrazione e all'uso di slogan per fomentare tensioni. Ha cercato di accelerare l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro come soluzione alla carenza di competenze e di sostenere il diritto d'asilo, sostenuto dal Partito della Sinistra.

I candidati in testa si confrontano con un problema antico che affligge la Sassonia: una popolazione invecchiata e un'esodo di massa dei giovani a causa della mancanza di opportunità, soprattutto nelle aree rurali. Alla fine, si fanno portavoce dell'aumento dei servizi di trasporto pubblico locali, dell'ampliamento delle servizi medici e della digitalizzazione rapida. Il candidato principale dell'FDP, Robert Malorny, si fa sostenitore dell'incoraggiamento delle imprese a stabilirsi nelle aree rurali. Tuttavia, il problema pressante è la scarsità di lavoratori qualificati, in particolare nei settori assistenziali. Il candidato principale dell'AfD, Urban, suggerisce di reclutare lavoratori qualificati dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca. La candidata principale dell'SPD, Petra Köpping, parla di un'agenzia che ha portato operatori di cura dal Brasile in Germania.

Urban propone anche di affrontare la carenza di competenze con il talento locale. Crede che il sistema educativo attuale in Sassonia abbia bisogno di riforme a causa dei suoi bassi standard, che portano all'obbligo di corsi supplementari di matematica e tedesco per l'80% delle aziende di formazione. Tuttavia, la Sassonia si è classificata costantemente al primo posto nell'istruzione tedesca negli anni. Di conseguenza, le aziende di formazione potrebbero dover offrire formazione aggiuntiva per raggiungere un'ampia gamma di potenziali dipendenti.

La Köpping dei Socialdemocratici ritiene che le strategie attuali dell'AfD siano responsabili della carenza di competenze, sostenendo che l'atmosfera non accogliente della regione allontana molti migranti e giovani. Consiglia più opportunità educative e l miglioramento della cultura di accettazione per migranti e locali.

Lo scontro finale tra il Ministro Presidente Kretschmer e il suo rivale dell'AfD, Urban, sembra essere in bilico secondo i sondaggi. È difficile fare un giudizio, poiché i moderatori riescono a distribuire equamente il tempo di parola a ciascuno dei sette candidati nell'arco di 90 minuti. Quello che li distingue è che Kretschmer mira a mantenere lo status quo, sottolineando i vari successi, mentre Urban chiama un cambiamento radicale senza specificare i dettagli delle sue politiche. Infine, un formato del genere potrebbe non riuscire a stabilire un vincitore chiaro. Il suo impatto sulla formazione dell'opinione pubblica rimane incerto. Potrebbero essere necessari dibattiti più ampi per raggiungere quell'obiettivo. Almeno, sono state scambiate diverse opinioni per stimolare l'intelletto.

