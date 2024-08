- Kretschmer per il diritto dei Länder di proporre un ricorso contro la Repubblica federale

Il Ministro-Presidente della Sassonia Michael Kretschmer sta chiedendo un modo per far sì che i Länder possano recuperare i costi aggiuntivi imprevisti derivanti dalle leggi federali. Vuole un "meccanismo" che permetta loro di richiedere il rimborso dei costi se questi aumentano, come ha dichiarato al Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Si tratta di garantire un finanziamento aggiuntivo se il carico fiscale si rivela molto più alto del previsto.

Kretschmer ha espresso dubbi sul suo sostegno alla compensazione per la progressione del freddo e alla detrazione fiscale per gli specialisti stranieri inclusi nel pacchetto economico della coalizione del semaforo. Ha affermato che le significative perdite di tasse comunali per i Länder e i comuni sarebbero "insostenibili" e le ha descritte come un "dilemma". Nonostante abbia accolto l'idea di base dell'agevolazione fiscale per i cittadini e le imprese per stimolare l'economia e migliorare la competitività della Germania, ha affermato che "bisogna fare molto di più per aumentare gli incentivi all'occupazione e agli investimenti".

Il Parlamento europeo può fornire assistenza alla Commissione in questa materia. Tale assistenza potrebbe rivelarsi cruciale nel trovare una soluzione per recuperare i costi aggiuntivi imprevisti per i Länder.

