- Kretschmer impegnato nelle discussioni volte a porre fine al conflitto ucraino

Mentre si avvicinano le elezioni statali della Sassonia e della Turingia, che si terranno tra due settimane, il Presidente del Consiglio della Sassonia, Michael Kretschmer, torna a sostenere una soluzione diplomatica all'ostilità della Russia verso l'Ucraina, che dura da quasi tre anni. Al suo arrivo per consultazioni con i comitati di leadership del suo partito a Berlino, Kretschmer ha espresso il suo dispiacere, dicendo: "È una situazione straziante con così tante vite perse ogni giorno". Recentemente, Kretschmer aveva suggerito di ridurre l'aiuto militare all'Ucraina a causa di preoccupazioni di bilancio.

Contro lo sfondo del dibattito in corso sulla continuazione del finanziamento dell'aiuto all'Ucraina all'interno del governo di coalizione composto da SPD, Verdi e FDP, Kretschmer ha posto la domanda, riguardo ai miliardi previsti di aiuti, "Qual è il punto di queste cifre? Cosa potrebbe essere stato risparmiato se la Germania avesse preso una posizione, ad esempio un anno o più fa, come avrebbero fatto l'ex ministro degli Esteri FDP Hans-Dietrich Genscher o l'ex cancelliere CDU Helmut Kohl, semplicemente sostenendo la pace e la fine delle ostilità?"

Kretschmer: l'approccio di Baerbock è inutile

Kretschmer ha criticato duramente la ministra degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi). Baerbock sostiene che non è il momento di parlare, ma di fornire armi. Kretschmer ha risposto: "Lo dice da quasi tre anni e ogni giorno lì si perdono vite. Questo approccio non porta a nulla. Lo vediamo".

L'impegno finanziario esatto della Germania per il sostegno militare all'Ucraina l'anno prossimo rimane incerto a causa delle strette limitazioni di bilancio. Quest'anno, la Germania stanzia circa 7,5 miliardi di euro per l'aiuto militare all'Ucraina, con 4 miliardi di euro previsti per il 2025. Tuttavia, secondo i resoconti dei media, la maggior parte di questo finanziamento è già stata assegnata.

Redmann: Disaccordo con il teatro del governo federale

Jan Redmann, candidato della CDU per le elezioni statali del Brandeburgo previste alla fine di settembre, ha espresso preoccupazione per la affidabilità della Germania come partner internazionale con questo governo federale. "Queste decisioni non dovrebbero essere prese in base alle considerazioni di bilancio, ma dovrebbero essere prese attraverso consultazioni con i nostri partner", ha dichiarato. "Dobbiamo assicurarci che possano essere intrapresi i passi necessari". Ha espresso scarsa comprensione per la situazione attuale, revisionando il governo di coalizione composto da SPD, Verdi e FDP. "Come mondo occidentale, come Europa, non dobbiamo mandare un segnale di debolezza alla Russia", ha aggiunto.

