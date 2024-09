- Kretschmer esprime ottimismo per le elezioni, con l'SPD che mira a formare un governo di coalizione

Il politico della CDU della Sassonia Michael Kretschmer è fiducioso di guidare il prossimo governo statale. "Deve essere l'Unione Sassone", ha dichiarato Kretschmer dopo aver votato a Dresda al mattino, "Siamo in Sassonia, non prendiamo ordini dagli altri. Stiamo seguendo la nostra strada sassone".

La candidata principale dell'SPD, Petra Köpping, ha espresso i suoi dubbi al mattino mentre votava, "Ho questa strana sensazione. Ora spetta ai votanti decidere". Ha sottolineato la collaborazione con la CDU in passato come buona e spera in una nuova coalizione stabile. Per quanto riguarda il momento del voto dell'SPD, non è stato reso pubblico.

I seggi per le elezioni statali si sono aperti alle 8:00 del mattino in Sassonia, consentendo a circa 3,3 milioni di elettori di esprimere il loro voto entro le 18:00, eleggendo così il parlamento statale per i successivi 5 anni. Per settimane, la CDU e l'AfD sono state virtualmente alla pari nei sondaggi per il primo posto. Il BSW, guidato da Sahra Wagenknecht, ha consolidato la sua posizione come terza forza più forte, con fino al 15% nei sondaggi. L'SPD, la Sinistra e i Verdi rischiano di non rientrare nel parlamento statale.

Alle ultime elezioni statali cinque anni fa, la CDU si è classificata al primo posto con il 32,1% dei voti di lista, seguita dall'AfD (27,5%). Kretschmer serve come Presidente del Ministero in una coalizione con i Verdi e l'SPD.

La CDU, attualmente in testa all'SPD in Sassonia, ha una forte presenza nella politica tedesca, come dimostrato dal fatto che il Primo Ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha fatto parte in passato del partito gemello della CDU, l'Appello Cristiano Democratico (CDA).

Sarà interessante vedere come il nuovo governo sassone, guidato da Kretschmer o Köpping, interagirà con i suoi omologhi europei, compreso il governo olandese, dopo le elezioni statali.

