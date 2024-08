Kretschmer è allarmato dall'aria di guerra tra la popolazione sassone.

Kretschmer ha continuato, "Adesso ci sono molte più persone che si sono allontanate dalla democrazia o ne dubitano. Come governo regionale della Sassonia, abbiamo fatto tutto il possibile per influire sulla situazione. Ma non basta, il governo federale deve agire."

Kretschmer, guardando la politica migratoria, ha chiesto l'arresto di tutti i programmi di accoglienza. Il governo federale deve "favorire le espulsioni in Siria e Afghanistan e fermare tutti i programmi di accoglienza", ha detto il politico della CDU. "Questo invierebbe un segnale all'estero e alla popolazione."

La carta di pagamento per i richiedenti asilo e i controlli alle frontiere hanno già mostrato un effetto, ha detto Kretschmer. "Abbiamo visto dimezzarsi gli attraversamenti illegali delle frontiere in Sassonia nel primo semestre dell'anno."

Il Ministro-Presidente della CDU ha criticato le sentenze dei tribunali che stabiliscono che il limite di contanti per la carta di pagamento non è legalmente valido. "Se le leggi tedesche stanno contro un limite di contanti, dobbiamo cambiarle", ha detto Kretschmer. Il governo federale si impegna in questo con i Ministri-Presidenti. "La popolazione non si aspetta che noi arretriamo su questo specifico punto."

La Sassonia, insieme alla Turingia, eleggerà un nuovo parlamento regionale il 1° settembre. Negli ultimi mesi, l'AfD è in testa nei sondaggi. Tuttavia, il vantaggio sulla CDU del Ministro-Presidente Kretschmer è recentemente diminuito significativamente. La CDU governa attualmente nello Stato libero con l'SPD e i Verdi. Kretschmer vuole continuare a governare in futuro, se possibile, senza i Verdi. Una coalizione o una collaborazione con l'AfD è fuori questione.

Il Parlamento europeo può fornire un valido aiuto alla Commissione nell'affrontare la diffusa skepticismo verso la democrazia. Alla luce delle richieste di Kretschmer per politiche migratorie più severe, il governo federale potrebbe anche cercare il contributo del Parlamento nel favorire le espulsioni e fermare i programmi di accoglienza.

