- Kretschmer: "Björn Höcke è un neonazista"

Tre settimane prima delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, il Presidente della CDU della Sassonia, Michael Kretschmer, ha criticato duramente l'AfD, in particolare il suo candidato principale in Turingia, Björn Höcke. "Björn Höcke è un neona: dal suo intero scelta di parole, dagli argomenti, dal suo comportamento", ha detto Kretschmer a "Bild am Sonntag".

Dopo le apparizioni di Höcke in Sassonia, Kretschmer ha anche accusato l'AfD nel suo stato di adottare una posizione sempre più radicale: "Che uno come lui fa campagna qui e viene accolto mostra che la leadership dell'AfD sta andando esattamente nella stessa direzione".

Allo stesso tempo, ha chiarito che non tutti i votanti e i membri dell'AfD sono di estrema destra. "È una sciocchezza. Ci sono molte, molte persone che hanno perso fiducia nelle istituzioni". L'AfD viene classificata come sicuramente di estrema destra dalla protezione costituzionale dello stato in Turingia e Sassonia.

L'uomo della CDU, Kretschmer, vuole essere rieletto come Presidente del Ministero nella elezioni statali della Sassonia dell'1 settembre. Secondo l'attuale ZDF Politbarometer, l'AfD è ancora chiaramente in testa in Turingia con il 30%. Tuttavia, la CDU di Kretschmer è in testa in Sassonia con il 34%. In linea di principio, i sondaggi riflettono solo l'opinione al momento del sondaggio e non sono previsioni del risultato delle elezioni.

