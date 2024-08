Kretschmer avverte di un clima caldo in Sassonia

A pochi giorni dalle elezioni statali in Sassonia, il Presidente del Consiglio Kretschmer si preoccupa dell'atmosfera nel suo stato. Molte persone si sono allontanate dalla democrazia. Il governo federale deve contrastare questo con politiche migratorie restrittive.

Il Presidente del Consiglio della Sassonia, Michael Kretschmer, ha espresso preoccupazione per l'atmosfera tesa tra la popolazione dello stato a poco più di tre settimane dalle elezioni statali. "L'atmosfera è molto più tesa e difficile rispetto al 2019", ha detto all'agenzia di stampa tedesca, guardando indietro alle elezioni statali di cinque anni fa.

"Adesso ci sono molte più persone che si sono allontanate dalla democrazia o ne dubitano", ha continuato Kretschmer. "Noi come governo statale della Sassonia abbiamo fatto tutto il possibile. Ma non basta, il governo federale deve agire."

Kretschmer ha chiesto l'interruzione di tutti i programmi di accoglienza regarding la politica migratoria. Il governo federale deve "favorire le espulsioni in Siria e Afghanistan e fermare tutti i programmi di accoglienza", ha detto il politico della CDU. "Questo avrebbe un effetto di segnale all'estero e tra la popolazione." La carta prepagata per i richiedenti asilo e i controlli alle frontiere stanno già mostrando un effetto, ha detto Kretschmer. "Abbiamo dimezzato i passaggi illegali alle frontiere in Sassonia nel primo semestre dell'anno."

Il Presidente del Consiglio della CDU ha criticato le sentenze dei tribunali che un limite di contanti per la carta prepagata non è legale. "Se le leggi tedesche stanno contro un limite di contanti, dobbiamo cambiarle", ha detto Kretschmer. Il governo federale è impegnato in questo con i Presidenti del Consiglio. "La popolazione non si aspetta alcun passo indietro in questo specifico punto."

Un nuovo parlamento statale sarà eletto in Sassonia contemporaneamente alla Turingia il 1° settembre. Negli ultimi mesi, l'AfD è stata in testa nei sondaggi. Tuttavia, il vantaggio sulla CDU del Presidente del Consiglio Kretschmer si è recentemente ridotto significativamente. La CDU governa attualmente lo Stato libero con l'SPD e i Verdi, ma secondo i sondaggi attuali, non ci sarà più una maggioranza per questo alle elezioni statali. Kretschmer vuole continuare a governare in futuro con il minor numero possibile di Verdi. Una coalizione o una collaborazione con l'AfD è fuori questione. Gli estremisti di destra sono al collo a collo con la CDU nei sondaggi.

Kretschmer, in qualità di Presidente del Consiglio della CDU della Sassonia, ha sostenuto politiche migratorie più severe da parte del governo federale, affermando che la situazione attuale ha portato molte persone nel suo stato a mettere in discussione o abbandonare la democrazia. Nella sua proposta di politica migratoria, ha chiesto l'interruzione di tutti i programmi di accoglienza e le espulsioni facilitate in Siria e Afghanistan.

Leggi anche: