- Kretschmer accusa i Verdi di ipocrisia ideologica

I candidati principali per le elezioni dello stato sassone si sono incontrati per la prima volta in un dibattito. Michael Kretschmer (CDU), Jörg Urban (AfD), Susanne Schaper (Sinistra), Katja Meier (Verdi), Petra Köpping (SPD), Sabine Zimmermann (BSW), e Robert Malorny (FDP) hanno discusso di transizione energetica, guerra in Ucraina, istruzione e sicurezza. L'evento a Dresda è stato organizzato da "Sächsische Zeitung", "Freie Presse" e "Leipziger Volkszeitung".

Kretschmer: Transizione energetica fallita

La discussione si è subito accesa con il tema della transizione energetica. Il Presidente del Ministero Kretschmer ha accusato il partner di coalizione dei Verdi di portare "occhiali ideologici". "Con i Verdi non si tratta di ciò che è ragionevole, economicamente giusto. Si tratta solo del programma di partito", ha detto.

La transizione energetica così come viene attualmente perseguita è fallita, ha detto, e deve essere ripresa. "Ce la faremo, ma dobbiamo rimuovere tutti gli occhiali ideologici". Dobbiamo anche parlare di energia nucleare e gas nazionale.

Meier: "Freni dalla CDU"

Katja Meier, Ministro della Giustizia e candidata dei Verdi, non era d'accordo con Kretschmer. La transizione energetica non è fallita. La CDU e l'SPD avevano pianificato solo l'uscita dall'energia nucleare e dal carbone, non l'ingresso nelle energie rinnovabili. I Verdi, however, lo avevano fatto a livello federale e statale. Senza "i freni della CDU", avremmo espanso l'energia eolica più velocemente.

Meier ha anche avuto un conflitto con il candidato dell'AfD Jörg Urban su questo argomento. Urban ha detto che l'espansione ulteriore delle energie rinnovabili renderà l'elettricità ancora più costosa. La transizione energetica dipende dai sussidi, che gravano sull'economia. Meier ha fortemente respinto questa visione. "Se c'è qualcosa che è stato pesantemente sussidiato per decenni, è l'energia nucleare", ha detto.

Guerra in Ucraina: Kretschmer promuove la diplomazia

C'erano anche differenze chiare su come gestire la guerra in Ucraina. Kretschmer vuole porvi fine attraverso la diplomazia. "È così cruciale che le armi finalmente tacciano".

Urban dell'AfD ha accusato l'Occidente di mancare di interesse per le trattative di pace con la Russia, che erano state impedite sostenendo il Presidente ucraino Selenskyj. Zimmermann, presidente del BSV, ha chiamato per porre fine alla retorica della guerra. La cosa più importante che possiamo fare è trattare. "La pace può essere raggiunta solo con la Russia".

La candidata della Sinistra Schaper vuole anche lavorare verso soluzioni diplomatiche. further consegne di armi non porteranno la pace.

Köpping: "Ci vuole due"

Tutti i candidati volevano la pace per l'Ucraina, Meier ha notato. C'è un urgente bisogno di sforzi per la pace, ma: "Chi non vuole sedersi al tavolo delle trattative è Vladimir Putin", ha detto Meier. La socialdemocratica Köpping la vede allo stesso modo: "Certo, le trattative sono necessarie, ma ci vuole due per ballare il tango".

Il candidato del FDP Malorny ha fatto notare: "La decisione di trattare spetta all'Ucraina e alla Russia, a nessuno

Leggi anche: