- Kretschmann indica le prime priorità per il nuovo bilancio

Dal punto di vista del Presidente del Consiglio Winfried Kretschmann, il doppio budget per i prossimi due anni dovrebbe concentrarsi sulle aree della digitalizzazione, della sicurezza e della ricerca. "Questi sono le mie priorità principali", ha dichiarato il politico dei Verdi all'agenzia stampa tedesca a Stoccarda.

In termini di digitalizzazione dell'amministrazione, la Germania è molto indietro. Pertanto, è necessario investire in questo settore, afferma Kretschmann. "Poi, la sicurezza è un problema centrale. Non stiamo trattando situazioni di pericolo astratte, ma il mondo intorno a noi è in tumulto intenso e le minacce stanno aumentando", ha detto il Presidente del Consiglio.

Ciò include anche il cambiamento climatico, che minaccia la sicurezza. "Lo dimostrano eventi meteorologici estremi come le inondazioni o le prolungate siccità". Per essere ben preparati a queste crisi e al futuro, è necessario investire in tecnologie future e nella ricerca.

Finanziamento aggiuntivo per la promozione del linguaggio

C'è un consenso nella coalizione verde-nera per investire nell'istruzione prescolare. "Il pacchetto di promozione del linguaggio comporta effettivamente costi aggiuntivi che dobbiamo sostenere", ha detto Kretschmann. Lo stato prevede di investire in un pacchetto multimilionario per la promozione del linguaggio negli asili e nelle scuole elementari a partire dal prossimo anno scolastico. Nella fase finale di espansione entro il 2028/2029, prevede la promozione del linguaggio obbligatoria.

Ad esempio, i bambini che ancora hanno problemi di linguaggio all'inizio della scuola verranno inizialmente preparati per la scuola elementare nelle cosiddette classi junior. Il pacchetto prevede anche la promozione del linguaggio potenziata negli asili. Il governo sta reagendo a chiari cali delle prestazioni tra gli studenti delle scuole elementari con queste misure.

Meno denaro disponibile per nuovi progetti

La coalizione verde-nera sta attualmente elaborando un piano di bilancio per i anni 2025 e 2026, che dovrebbe essere adottato dal parlamento dello stato entro la fine dell'anno. Le trattative sul piano sono difficili quest'anno perché c'è meno denaro disponibile per nuovi progetti rispetto agli anni precedenti. Inoltre, è l'ultimo bilancio per la presente legislatura. I progetti politici non riflessi in esso sono improbabili che vengano realizzati fino alle prossime elezioni statali regolari nella primavera del 2026.

Kretschmann ha sottolineato la necessità di concentrarsi sull'essenziale. "Non dobbiamo ancora risparmiare. Non possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Questa è la differenza. Tutti parlano di risparmio, ma significa solo che non si ottiene tutto ciò che si desidera. Risparmiare è un'altra cosa".

