14:40 Principali preoccupazioni per gli elettori della Sassonia e della TuringiaCirca un terzo degli individui della Sassonia e della Turingia intende sostenere l'AfD nelle prossime elezioni del 1º settembre. Un'indagine completa rivela le ragioni dietro questa tendenza, mettendo in luce le principali preoccupazioni e questioni. L'immigrazione è solo una di queste.

14:13 HöckecastsvotequicklyIn Turingia, il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, vota intorno a mezzogiorno. Non si trattiene alla stazione di voto di Bornhagen e evita di parlare con i giornalisti presenti sul posto. In precedenza, aveva sempre perso contro il candidato della CDU nella sua circoscrizione di Eichsfeld. Tuttavia, ha deciso di candidarsi nella circoscrizione di Greiz, ma potrebbe subire una sconfitta anche lì contro la CDU.

13:50 Tasso di partecipazione simile in Turingia come nel 2019 a mezzogiornoIn Turingia, il tasso di partecipazione è simile a quello delle elezioni parlamentari precedenti. Alle 12, circa il 32% degli elettori aveva votato, secondo il commissario elettorale dello stato. Non sono inclusi i voti per corrispondenza. Nel 2019, il tasso di partecipazione era del 31,2% a quell'ora. Inoltre, sembra esserci un maggiore interesse per le elezioni statali rispetto alle recenti elezioni europee e locali, dove il tasso di partecipazione era del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Elevata partecipazione prevista in SassoniaIn Sassonia, si prevede una elevata partecipazione. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato di Kamenz. Nel 2019, la percentuale era del 26,2% a quell'ora. Non sono ancora inclusi i voti per corrispondenza, ma si prevede che il 24,6% degli elettori opterà per questa opzione, rispetto al 16,9% del 2019. Finora, le elezioni si sono svolte senza interruzioni, senza problemi noti.

13:11 Lucke prevede potenziali problemi per la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni statali in Sassonia e Turingia non sono ancora stati determinati. Se il SPD non riesce a entrare nel parlamento statale, il politologo Albrecht von Lucke suggerisce che sarebbe "quasi come un terremoto". Durante un'intervista su ntv, discute delle elezioni e delle loro possibili conseguenze.

12:44 La polizia indaga su un incidente di intimidazione alla stazione di voto di GeraDopo un incidente a una stazione di voto a Gera, la polizia sta indagando su una minaccia. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nella stazione di voto per votare al mattino. Il responsabile della stazione di voto ha chiesto all'uomo di togliersi la maglietta, poiché la pubblicità del partito era proibita. L'uomo ha obbedito, ma ha espresso il suo dissenso uscendo dalla stazione di voto e ha minacciato di tornare. La polizia ha raccolto la sua testimonianza e ha ammonito l'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta esaminando la scritta politica ("Höcke è un nazista") vicino alle stazioni di voto come potenziali atti di vandalismo.

12:15 Correctiv avverte contro la diffusione di notizie falseLa rete di ricerca Correctiv avverte il pubblico di una vecchia storia di notizie false che è tornata alla ribalta. Si dice che firmare la scheda protegga contro la frode elettorale. Tuttavia, l'ufficio del presidente del ritorno conferma a Correctiv: "La scheda non può essere firmata. La firma sulla scheda da parte del votante mette a rischio il segreto del voto, rendendo la scheda intera non valida".

11:51 VoigtexpresseshopeforstabilityIl candidato principale della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha votato. Dopo aver votato a Jena, esprime gratitudine a molti Turingi che "hanno votato diversamente" in passato, ma che hanno ora scelto la "forza forte al centro civico", ovvero l'Unione Sassone. "Questa comprensione consentirà una formazione di governo che beneficerà di questa terra", conclude Voigt. Negli ultimi sondaggi, il suo CDU è al collo a collo con l'AfD.

11:25 Aumento degli attacchi di estrema destra segnalati a SonnebergSonneberg è il primo distretto tedesco guidato da un rappresentante dell'AfD. Tuttavia, gli attivisti affermano di aver subito minacce massicce da allora, costringendo molti a rinunciare ai loro incarichi. Il numero di attacchi di estrema destra segnalati è aumentato di oltre quattro volte in un anno. Gli esperti attribuiscono il collegamento all'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 KretschmerexpresseshimselfatpollingboothIl presidente del governo della Sassonia, Michael Kretschmer, definisce le elezioni parlamentari statali "probabilmente le più importanti delle ultime 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, esprime gratitudine a molte persone che "hanno votato diversamente" in passato, ma che hanno ora scelto la "forza forte al centro civico", ovvero l'Unione Sassone. "Questa comprensione consentirà una formazione di governo che servirà questa terra", afferma Kretschmer. Negli ultimi sondaggi, il suo CDU è in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 Ramelow ancora fiducioso nonostante il rischio elettoralePer il presidente del governo della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è un "festival della democrazia" - anche se c'è il rischio che non venga rieletto. Durante un'intervista su ntv, il politico del Partito della Sinistra discute delle sue ragioni per non suggerire un governo di minoranza e dei suoi dubbi sulla competenza del BSW.

09:59 "Sensibile alla storia" - storico critica la data delle elezioniIl storico Peter Oliver Loew esprime il suo disappunto per la data delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, che cade il 1º settembre, anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. Loew, direttore dell'Istituto Tedesco per gli Affari Polacchi, ha espresso le sue preoccupazioni a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), affermando: "Chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni il 1º settembre non aveva sensibilità storica". L'AfD, una partito classificato come "incontestabilmente estremista di destra" dalla protezione costituzionale in entrambi gli stati, è stata un punto di preoccupazione per Loew, poiché una vittoria a Dresda e Erfurt potrebbe portare a inquietanti associazioni a causa di legami poco chiari con l'era nazista.

09:30 "Elezioni decisive": Tutte le statistiche per le elezioni della SassoniaOggi, circa 3,3 milioni di elettori della Sassonia decideranno il futuro assetto politico del parlamento statale di Dresda. Con la CDU che potrebbe perdere la sua posizione dominante nello stato dal 1990, il ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer ha definito le elezioni "cruciali". "Tutto dipende da questo".

09:05 Kretschmer accusa Olaf Scholz di "kampfansprecher" sindromeIl giorno delle elezioni è arrivato nella Sassonia e le prospettive del ministro presidente uscente Michael Kretschmer di mantenere la striscia vincente della CDU nello stato rimangono incerte. In un'intervista a ntv, Kretschmer ha parlato della sua posizione sulla crisi dei rifugiati, il governo a semaforo e la guerra in Ucraina.

08:46 Dati elettorali per la TuringiaIl giorno delle elezioni è arrivato per lo stato federale con circa 2,1 milioni di abitanti, il cui risultato determinerà il corpo governativo per i prossimi cinque anni. Con Björn Höcke come candidato principale dell'AfD, c'è la possibilità che il partito possa ottenere la posizione più forte nella Turingia.

08:24 Come l'AfD potrebbe mettere a rischio la democraziaI recenti sondaggi indicano che l'AfD è in posizione per acquisire una notevole influenza nelle prossime elezioni della Sassonia e della Turingia. Tale sviluppo rappresenta una minaccia per le istituzioni democratiche, come affermato da un gruppo di ricerca, poiché non sono altrettanto solide come molti credono. La robustezza della rule of law potrebbe non essere così forte come alcuni percepiscono.

08:00 I seggi elettorali in Turingia e Sassonia iniziano a funzionareLe elezioni di oggi porteranno alla formazione di nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Secondo i sondaggi, l'AfD guida in Turingia, mentre la CDU e l'AfD sono testa a testa nella Sassonia. Le proiezioni saranno effettuate intorno alle 18:00, una volta chiusi i seggi elettorali. Le elezioni nei due stati orientali della Germania servono come barometro per la coalizione a semaforo a Berlino.

Per il governo attuale della Turingia, guidato dal ministro presidente Bodo Ramelow (Sinistra), non è prevista alcuna maggioranza. Possibili opzioni post-elettorali includono una coalizione CDU-BSW-SPD o una coalizione rosso-rosso-verde. Nella Sassonia, la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi potrebbe non avere più la maggioranza. Kretschmer è aperto a un'alleanza con BSW. La Sinistra rischia di essere esclusa dal parlamento nella Sassonia, mentre la stessa sorte minaccia i Verdi e il FDP nella Turingia.

