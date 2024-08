- Kramer lascia Mönchengladbach con le lacrime agli occhi

Christoph Kramer ha versato lacrime nel salutare il suo amato club. "Sono molto triste in questo momento. Non sono bravo con gli addii," ha commentato il vincitore della Coppa del Mondo 2014 in un video pubblicato dal Borussia Mönchengladbach, annunciando la fine del suo quasi decennale periodo con il club della Bundesliga.

Mentre la separazione non era del tutto inaspettata, è stata chiaramente difficile per il 33enne. "In realtà mi sono promesso di non piangere, ma non ci riesco. Ho guidato qui ogni giorno con un sorriso. Ho così tanti ricordi che non scambierei per niente."

La separazione anticipata tra il club e la figura di culto è stata finalizzata dopo lunghe trattative. Come annunciato dal club, il contratto di Kramer, in scadenza il 30 giugno 2025, è stato risolto. "Chris è diventato un vero simbolo di questo club durante il suo periodo qui e è stato uno dei volti che hanno plasmandato il Borussia Mönchengladbach negli ultimi anni. Gli siamo grati per questo," ha detto il direttore sportivo Roland Virkus.

Kramer ha giocato per un totale di dieci anni nella regione del Niederrhein, con un breve prestito al Bayer Leverkusen nel frattempo. Dal 2018, lavora anche come esperto televisivo per la ZDF ai Campionati del Mondo e Europei, e viene considerato uno dei migliori nel suo campo.

Tuttavia, il centrocampista difensivo ha faticato sotto l'allenatore del Borussia Gerardo Seoane e si trova di fronte a una forte concorrenza all'interno della squadra. Dopo la fine dell'ultima stagione, Kramer è stato informato che il suo tempo di gioco già ridotto era improbabile che aumentasse. Nella scorsa stagione, ha giocato solo in 16 partite e ha iniziato due volte.

I primi colloqui su una separazione anticipata non hanno portato a un risultato, probabilmente a causa del suo contratto redditizio. Ora, un accordo è stato raggiunto poco prima dell'inizio della nuova stagione. I dettagli e il suo potenziale nuovo club rimangono ignoti. "Ho guidato al Borussia-Park con un sorriso sul viso per dieci anni e non ho mai nascosto quanto questo club, i suoi tifosi e i suoi dipendenti significhino per me," dice Kramer. "Il viaggio con il Borussia è stato incredibile e unico. Purtroppo, ora è finito, ma sono anche entusiasta di ciò che mi aspetta," ha detto Kramer.

Despite his successful stint as a TV expert, Kramer's football career at Borussia Mönchengladbach was impacted by reduced playing time and stiff competition, leading him to consider a move to another Football league. The negotiations for an early departure from the club were finally successful, giving him the opportunity to explore new opportunities.

Leggi anche: