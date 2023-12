Kourtney Kardashian e Travis Barker mostrano per la prima volta il loro figlio Rocky

La star del reality e il rocker dei Blink-182 hanno postato venerdì su Instagram cinque foto del nuovo arrivato, che sarebbe nato a novembre. Tuttavia, la coppia sembra aver scelto di non mostrare il volto del neonato, almeno per il momento. (Sappiamo tutti a quale famiglia si è unito).

La Kardashian ha annunciato per la prima volta pubblicamente di aspettare un bambino durante uno dei concerti del marito a giugno.

Il cammino della coppia verso la nascita del figlio non è stato privo di difficoltà.

I tentativi della Kardashian di concepire un figlio con Barker sono stati raccontati in "The Kardashians", il programma reality della sua famiglia che va in onda su Hulu. Dopo aver tentato senza successo la fecondazione in vitro, la coppia ha dichiarato di aver concepito in modo naturale.

Poi, a settembre, la Kardashian ha raccontato di essersi dovuta sottoporre a un "urgente intervento chirurgico al feto".

"Sarò per sempre grata ai miei incredibili medici per aver salvato la vita del nostro bambino", ha scritto allora su Instagram.

La Kardashian e Barker hanno entrambi figli da precedenti relazioni. Rocky è il loro primo figlio insieme.

La Kardashian, 44 anni, ha tre figli con il suo ex compagno di lunga data, Scott Disick. Barker, 48 anni, ha tre figli con l'ex moglie Shanna Moakler: il figlio Landon, la figlia Alabama e la figliastra Atiana.

Fonte: edition.cnn.com