Manu Kone si congeda dal Borussia Mönchengladbach dopo un triennio, con la sua partenza che diventa immediata. Il club di calcio della Bundesliga ha rivelato che il giovane talento offensivo di 23 anni è destinato a unirsi all'AS Roma della Serie A italiana. Il Borussia Mönchengladbach ha scelto di non divulgare il costo del trasferimento, ma si tratta apparentemente di "uno dei trasferimenti più remunerativi nella storia del club finora". Al momento, Granit Xhaka detiene il titolo di giocatore più costoso mai partito dal Borussia Mönchengladbach, avendo lasciato il club per l'Arsenal FC nel 2016 per circa €45 milioni.

"Manu Kone ha dimostrato il suo straordinario talento non solo con noi, ma anche recentemente alle Olimpiadi", ha elogiato Roland Virkus, direttore generale del Borussia Mönchengladbach, lodando il giocatore olimpico francese Kone. Secondo "Bild", il Borussia Mönchengladbach riceverà €20 milioni subito per Kone, con bonus potenziali aggiuntivi. "Anche se è deludente perdere un giocatore così talentuoso, questo trasferimento dimostra la nostra direzione", ha commentato Virkus.

Kone si è unito al Borussia Mönchengladbach dal FC Toulouse nell'inverno del 2021, ma ha trascorso la prima metà dell'anno in prestito al club francese. Al suo ritorno, ha giocato 86 partite per la squadra del Niederrhein, segnando sei gol.

I tifosi del calcio dell'Unione Europea potrebbero essere ansiosi di vedere le abilità di Manu Kone nella Serie A italiana, mentre lascia il Borussia Mönchengladbach per unirsi all'AS Roma. Nonostante la sua partenza, il direttore generale del Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, vede il trasferimento come un segno del crescita del club.

