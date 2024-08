- Kompany come Klinsmann e van Gaal - "Sto avendo un buon feeling"

Con l'arsura della coppa di Bayern Monaco negli ultimi anni, Vincent Kompany non si sofferma su questo come si avvicina al suo primo incontro ufficiale come nuovo allenatore di Bayern. "Ciò che è successo negli anni passati non mi riguarda. Possiamo parlare molto dei nostri obiettivi, ma per me è tutto incentrato su questa partita ora, e poi vedremo", ha detto il 38enne. Dopo cinque amichevoli di preparazione, con quattro vittorie e un pareggio, i giocatori del campione di calcio tedesco sono ansiosi di tornare all'azione competitiva venerdì (20:45 CET, ZDF e Sky) contro l'SSV Ulm nella DFB-Pokal.

Kompany inizia in modo insolito. Dal loro ingresso in Bundesliga nel 1965, solo due allenatori di Monaco hanno esordito in una partita ufficiale di DFB-Pokal, secondo i registri del club. Entrambi hanno vinto la loro prima partita: Jürgen Klinsmann nel 2008 (4-3 contro Rot-Weiß Erfurt) e Louis van Gaal nel 2009 (3-1 contro SpVgg Neckarelz). Il 38enne Kompany non vuole fallire. "C'è sempre pressione a Bayern, è così e basta. Ma è anche importante che otteniamo una buona sensazione per la stagione", ha detto il belga.

Berlino sembra così lontano

Bayern ha avuto la sua parte di delusioni nella loro caccia alla coppa negli ultimi anni. Dal 2020, il detentore del record della coppa aspetta il ritorno alla finale allo Stadio Olimpico di Berlino. Sono riusciti ad arrivare ai quarti di finale solo una volta da allora e sono inciampati nel secondo turno tre volte. "È ovviamente importante per noi iniziare bene", ha detto Kompany.

Ha giocato nella DFB-Pokal come professionista per l'Hamburger SV dal 2006 al 2008, ma non ha molti ricordi di essa. "È stato tanto tempo fa", ha detto. Kompany ha messo in guardia dai nuovi arrivati della seconda divisione: "Abbiamo visto come Ulm si è preparato per questa partita e quanto duramente hanno lavorato. Non è nostra intenzione sottovalutare l'avversario, ma siamo convinti di poter vincere".

A Ulm ci sarà anche un incontro con un vecchio conoscente. L'allenatore Thomas Wörle ha lavorato per la squadra femminile di Bayern dal 2010 al 2019 e ha vinto due campionati con loro.

L'esordio ufficiale di Kompany come allenatore di Bayern è un traguardo significativo, poiché solo due allenatori precedenti di Bayern hanno iniziato i loro mandati nella DFB-Pokal e entrambi hanno vinto le loro prime partite. I tedeschi di Bayern sono ansiosi di rimbalzare dalle recenti delusioni della coppa e riguadagnare la loro supremazia, con Vincent Kompany a guidare l'attacco contro l'SSV Ulm.

Leggi anche: