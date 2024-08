- Koch mira a esercitare un'influenza nelle elezioni orientali, simile al suo impatto sul panorama politico francese.

In una nazione vicina, c'è stata una significativa affluenza al secondo turno di votazione. Molte persone, secondo Koch, sono state motivate a causa dei prossimi risultati elettorali incerti. "Spero in una tendenza simile ora, in modo che la nostra attuale situazione cupa non sia riflessa nelle urne", ha dichiarato con enfasi.

L'obiettivo dell'Unione è acquisire forza significativa nei tre stati federali di Brandenburg, Sassonia e Sassonia-Anhalt. Ciò consentirebbe loro di stabilire alleanze democratiche in seguito. "Tuttavia, fatico a vedere come questo possa essere ottenuto nella Sassonia-Anhalt", ha espresso Koch. Sebbene sia altrettanto difficile in Brandeburgo e Sassonia, i risultati dei sondaggi per le prossime elezioni mostrano un'immagine più favorevole lì.

Un altro gruppo radicale: BSW

Con la collaborazione di Sahra Wagenknecht (BSW), c'è un altro gruppo radicale oltre all'AfD, ha menzionato Koch. Non esclude la possibilità di una coalizione tra AfD e BSW nella Sassonia-Anhalt, poiché le richieste di coalizione di Wagenknecht sono soddisfatte solo dall'AfD. Il suo focus non è sulla politica statale, ma piuttosto su questioni nazionali e europee, come le relazioni con la Russia, l'anti-americanismo e il sostegno all'Ucraina.

"Ciò indica che sia l'AfD che la BSW sono essentially gli agenti segreti di Putin in Germania, che promuovono la sua agenda - condividono affinità ideologiche", ha spiegato il leader della fazione della CDU. Tuttavia, ciò non significa che si stanno considerando alleanze discutibili; invece, la CDU deve mirare a distinguersi il più possibile individualmente.

Sondaggio per le elezioni della Sassonia-Anhalt

Secondo l'ultimo sondaggio Forsa commissionato da "Stern" e RTL, l'AfD è il partito più popolare nella Sassonia-Anhalt con il 30%. La CDU segue al secondo posto con il 21%, e la BSW è subito dietro con il 18%. La Sinistra, attualmente guidata da Bodo Ramelow come Ministro-Presidente, è al 13% nel sondaggio. L'SPD entrerà nel parlamento statale con il 7%, mentre i Verdi non ci riusciranno, con il 4%. Altri partiti hanno il 7% in totale, con il FDP che ottiene meno del 3%.

