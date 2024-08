- Koch afferma: Progresso verso il bilancio 2025 è in punto

Il capo della fazione CDU in Schleswig-Holstein ritiene che l'attuale amministrazione statale nera-verde si stia muovendo nella giusta direzione con il suo piano di bilancio per il 2025, nonostante le misure di riduzione dei costi. "Non si tratta solo di tempi difficili, è impossibile colmare un buco di un miliardo di euro nel bilancio statale dall'oggi al domani", ha spiegato Tobias Koch all'agenzia stampa tedesca.

Il governo regionale prevede di presentare una bozza di bilancio per l'anno successivo in settembre, con risparmi di 200 milioni di euro. Questa graduale riduzione del deficit è l'approccio preferito di Koch. "Non vedo altre opzioni", ha dichiarato. Eliminare un miliardo di euro tutto in una volta sarebbe troppo per la situazione finanziaria dello stato.

Tuttavia, Koch non ha ancora fornito dettagli sui piani di risparmio esatti. Ha però sottolineato: "Se si esamina il nostro stato, si noterà come la coalizione riesce a prendere decisioni del genere e a mantenere la riservatezza. È un netto contrasto con il governo federale".

Crisi economica

secondo Koch, la mancanza di entrate non è dovuta a basse aliquote fiscali, ma piuttosto all'assenza di espansione economica. La scarsa performance economica è evidente nei ricavi fiscali dello stato. Se i ricavi non riescono a stare al passo con le spese in aumento, c'è un problema.

Per affrontare questo problema e promuovere la crescita, Schleswig-Holstein si sta concentrando sull'attrazione di imprese a basse emissioni di carbonio. "Questo è un'ottima opportunità per lo Schleswig-Holstein e speriamo che porti a crescita economica e un aumento dei ricavi", ha detto Koch. "In questo modo, abbiamo la possibilità di tirarcene fuori da soli".

