- Klose esprime insoddisfazione per la situazione poco desiderabile di Norimberga.

Miroslav Klose è ancora scosso dalla loro sconfitta contro Magdeburgo. Anche dopo una notte, quella cocente sconfitta non gli è ancora uscita di mente. Il campione del Mondo del 2014 ha espresso i suoi sentimenti dopo la loro sconfitta per 0-4 (0-1) nella 2. Bundesliga, dicendo: "È stato difficile da mandar giù". La sua squadra, il Norimberga, ha deluso in termini di energia e contrasti.

Il capitano Robin Knoche non era soddisfatto del risultato, definendolo "brutto". Ha aggiunto: "Tackle sporchi così, dopo aver perso 0-2, è inaccettabile, anche per una squadra giovane". Lavoreranno internamente per risolvere il problema.

Klose spesso parla della mancanza di intensità

La squadra ha subito una sconfitta unilaterale in una partita piena di decisioni video arbitrali critiche, a seguito di una prestazione deludente contro un avversario più esperto. Klose ha sottolineato: "Non abbiamo avuto abbastanza energia durante le transizioni". Ha anche notato: "Siamo stati troppo vulnerabili in difesa".

Un goal è arrivato dal nulla. Martijn Kaars ha superato Florian Flick durante il tackle, portando al goal di Xavier Amaechi contro Jan Reichert (in porta per il Norimberga) al 24esimo minuto. Il goal è stato convalidato dopo la revisione del VAR.

Il penalty viene annullato

L'arbitro di Colonia è intervenuto di nuovo al 38esimo minuto. Un penalty contro il Norimberga è stato controversamente annullato a causa della decisione del VAR di annullare il fallo di Jean Hugonet su Lukas Schleimer.

Livan Burcu ha sigillato la seconda sconfitta in campionato per Klose con un tiro preciso dal limite dell'area di rigore di fronte a 31.581 spettatori che a malapena hanno fatto rumore. Alexander Nollenberger (84esimo) e Philipp Hercher (90+2) hanno suggellato la sconfitta della squadra di casa.

"Siamo tutti delusi"

"Ci manca la costanza. Abbiamo fasi che sembrano promettenti, ma finiscono troppo in fretta", si è lamentato Finn Jeltsch, il giovane difensore centrale che ha mancato l'equalizer al 54esimo minuto dopo un calcio d'angolo. Klose ha condiviso questi pensieri, dicendo: "Abbiamo bisogno di più intensità, dobbiamo fare corsa senza motivo". Jeltsch e il resto della squadra erano delusi dalla prestazione.

Il Norimberga affronta l'Ulm il 14 settembre, cercando di invertire la tendenza. Klose spingerà la sua squadra duramente in allenamento fino ad allora. Ha criticato il tackle scarso dei suoi sostituti, dicendo: "Non ha niente a che fare con il calcio professionistico".

Knoche si aspetta che la sua squadra mostri progressi significativi quando tornerà dopo una pausa di due settimane. "I ragazzi hanno un grande carattere e voglia di imparare. Credo in loro", ha promesso, spiegando: "Altrimenti non avrei присоединился alla squadra".

