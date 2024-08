- Klose e' pronto a scommettere sul giocatore emergente, Justvan, di Norimberga.

Allenatore Miroslav Klose si concentra sul nuovo acquisto Julian Justvan al 1. FC Nuremberg. Il centrocampista offensivo è pronto a debuttare in prima squadra pochi giorni dopo il suo arrivo dalla squadra della Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim. Questa transizione avverrà nella partita in trasferta contro il SV Darmstadt 98, in programma domenica (13:30).

"Vorrei parlare un po' con lui per capire come si sente. Le sue prospettive sono importanti," ha detto Klose due giorni prima della partita, aggiungendo poi, "In questo momento, è lui il titolare."

Il ritorno di Justvan

Questo esordio nella squadra del FCN è importante per il 26enne Justvan. Ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito nella squadra della Bundesliga Darmstadt, che è stata retrocessa. Tornare in un ambiente familiare dovrebbe fornirgli un ulteriore stimolo, come previsto da Klose: "L'impatto dipenderà da Julian."

Klose dovrà fare a meno di Caspar Jander a centrocampo, che ha ricevuto un cartellino rosso nella prima vittoria in campionato contro lo Schalke (3:1). Jander verrà sostituito da un giovane promettente. "Molti hanno impressionato negli allenamenti, ma è indiscutibilmente Rafael Lubach che sta guidando la carica. È un forte candidato per il posto da titolare," ha detto Klose del 19enne.

Klose non vuole giudicare il Darmstadt in base al suo scarso inizio di stagione, avendo subito due sconfitte. "È un approccio rischioso. Düsseldorf e Paderborn non erano avversari facili nelle prime partite. Si riprenderanno nella partita in casa."

