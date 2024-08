- Klose avverte ma è ottimista: i club devono vincere la coppa

Miroslav Klose ancora ricorda un episodio rischioso nella DFB-Pokal del 2007, quando la sua squadra del Bayern Monaco rischiò di essere eliminata già al primo turno contro il Wacker Burghausen. Un gol di Klose prolungò la partita ai tempi supplementari, ma l'underdog era a un passo dall'impresa nei tiri di rigore. Il portiere Oliver Kahn salvò i favoriti con due parate. "Sei passato e alla fine hai vinto il doppio," ha riassunto Klose oggi. "Quella partita ha dimostrato: inizia già dal primo turno, e devi essere pronto fin dall'inizio."

Klose cerca di trasmettere questo stato d'animo ai suoi giocatori del 1. FC Nürnberg in vista della partita di apertura della Pokal contro il 1. FC Saarbrücken domenica (13:00 CET/Sky). "Siamo avvertiti," ha detto Klose. I francofortani non devono nemmeno guardare indietro al 2007 per sentire il pericolo. Lo scorso anno, la squadra sorpresa della Saarland ha eliminato il Bayern Monaco, l'Eintracht Frankfurt e il Borussia Mönchengladbach, solo per essere fermata in semifinale.

Klose vuole che la sua squadra giochi come favorita

Klose ritiene che la partita si deciderà in un duro combattimento. "Tali partite non sono mai decise dalla tattica," ha detto. Sarà questione di "molta mentalità, atteggiamento, magari un calcio di rigore - così sono le partite di Pokal e i playoff."

L'arrivo di Klose a Valznerweiher ha suscitato grande euforia prima della stagione, con il calciatore con più gol ai Mondiali atteso per portare il FCN a un nuovo livello. La sconfitta per 2-3 contro Karlsruhe all'esordio in Zweitliga è stata presto dimenticata con la vittoria per 3-1 contro lo Schalke 04.

Klose vuole costruire sulla prestazione della ripresa. Saarbrücken potrebbe essere un test difficile, ma Klose sottolinea, "Sappiamo di essere la squadra di Zweitliga, e vogliamo giocare come tale."

L'amore del FCN per la DFB-Pokal è evidente, avendo raggiunto i quarti di finale nella stagione 2022/23, perdendo contro il VfB Stuttgart (0-1), e gli ottavi di finale nella stagione precedente, perdendo contro il Kaiserslautern (0-2).

In vista della Pokal, Christian Mathenia giocherà in porta al posto di Jan Reichert, che ha dato il suo consenso per far giocare Mathenia tutte le partite della Pokal. "Se lo merita," ha detto Klose del 32enne. "Qui con noi, è un esempio assoluto."

Il centrocampista Jens Castrop è fuori a causa di un'infezione, e lo stato del terzino destro Jannik Hofmann è incerto a causa di problemi muscolari. Tuttavia, Danilo Soares e Caspar Jander, che erano stati infortunati, sono tornati all'allenamento della squadra e hanno buone possibilità di giocare a Saarbrücken.

Klose ricorda la corsa impressionante della squadra di Saarbrücken nella scorsa stagione, eliminando tre squadre di prima divisione prima di essere fermata in semifinale. Nonostante ciò, rimane fiducioso, dicendo: "Sappiamo di essere la squadra di Zweitliga, e vogliamo dimostrarlo giocando bene sul ponte di Saarbrücken."

Il viaggio della Pokal del 1. FC Nürnberg continua con il ponte di Saarbrücken come campo di battaglia. In stagioni precedenti, hanno raggiunto i quarti di finale e gli ottavi di finale, dimostrando il loro amore per la competizione.

Leggi anche: