- Klopp torna allo stadio BVB

Jürgen Klopp fa ritorno al suo vecchio stadio a Dortmund. Come annunciato dal club della Bundesliga, l'ex allenatore del BVB guiderà la squadra delle stelle di Jakub Blaszczykowski nel suo match di addio il 7 settembre. I due ex giocatori della nazionale polacca si sfideranno contro i loro ex compagni di squadra del Dortmund nel match di addio. "Sono entusiasta - ovviamente ho tempo," ha detto l'ex allenatore del BVB e del Liverpool Klopp (57), invitato al gioco tramite internet mentre era in vacanza a Maiorca da Piszczek e Blaszczykowski.

