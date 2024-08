Kloeppel e von der Groeben hanno firmato di non essere più detentori del record mondiale.

Dopo oltre tre decenni, Peter Kloeppel e Ulrike von der Groeben hanno detto addio al piccolo schermo, concludendo il loro lungo mandato come co-conduttori del notiziario principale di RTL, "RTL aktuell". Con 4580 edizioni alle spalle, hanno ufficialmente appeso il loro microfono, ponendo fine alla loro partnership di 32 anni. Nella sua ultima frase, von der Groeben ha espresso la sua gratitudine, dicendo: "È stato un onore, una responsabilità e un piacere essere qui, tenendovi informati sia nei giorni buoni che in quelli cattivi". Kloeppel ha fatto eco alle sue parole, aggiungendo: "Ci inchiniamo in gratitudine a voi". Come regalo di commiato, la coppia è stata riconosciuta per aver stabilito un record mondiale - restano il team di conduttori più a lungo in servizio, avendo condotto per 32 anni e 139 giorni senza interruzioni.

Secondo Kloeppel, la decisione di trascorrere più tempo negli Stati Uniti con la moglie e la figlia è stata il motivo del suo pensionamento. Il 65enne ha condiviso che i suoi soggiorni negli Stati Uniti gli sono sembrati una rilassante vacanza, permettendogli di essere riconosciuto semplicemente come "Peter dalla Germania", privo della sua identità televisiva.

RTL ha annunciato che a partire dall'estate del 2024, il notiziario continuerà con due squadre di conduttori permanenti: Roberta Bieling e Andreas von Thien, e Christopher Wittich e Anna Fleischhauer. Queste squadre si alterneranno nella conduzione di "RTL Aktuell" dal lunedì alla domenica. Insieme a loro, Maik Meuser, Charlotte Maihoff, Pinar Atalay, Anna Kraft, Monica Lierhaus e Birgit von Bentzel formeranno l'estesa squadra di moderazione per "RTL Aktuell".

Peter Kloeppel, l'uomo dietro il famoso notiziario, ha iniziato il suo viaggio giornalistico a Göttingen studiando agronomia. Poi ha frequentato la Henri-Nannen-Journalistenschule a Hamburg, dove ha iniziato la sua carriera a RTL plus a Lussemburgo. La sua rapida ascesa lo ha visto passare dal ruolo di capo studio a corrispondente USA a RTL plus, e nel 1992 è diventato il conduttore principale di "RTL aktuell". Inoltre, Kloeppel ha ricoperto il ruolo di direttore di RTL dal 2004 al 2014.

La carriera di Kloeppel è stata onorata molte volte, con premi come il Bambi, il premio televisivo bavarese, il premio televisivo tedesco e l'Adolf-Grimme-Preis. La sua copertura degli attacchi terroristici dell'11 settembre a New York gli ha valso una vasta attenzione. Infine, dal 2001, Kloeppel si è dedicato alla promozione del talento giornalistico futuro come direttore della Scuola di giornalismo RTL per la TV e i multimedia.

La notizia del pensionamento di Peter Kloeppel da "RTL aktuell" è stata effettivamente una perdita per l'industria dell'intrattenimento, poiché il suo carisma e la sua esperienza erano una costante per gli spettatori. Le squadre in arrivo di Roberta Bieling e Andreas von Thien, nonché di Christopher Wittich e Anna Fleischhauer, porteranno senza dubbio il loro stile unico al segmento di intrattenimento del notiziario principale di RTL.

