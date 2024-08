- Klingbeil sottolinea la necessità di una amministrazione stabile solo con il SPD.

Mancano due giorni alle elezioni statali della Turingia e il leader dell'SPD, Lars Klingbeil, ha sottolineato l'importanza dei Socialdemocratici nel riprendere il loro posto nel governo statale. "Queste sono elezioni cruciali," ha dichiarato Klingbeil durante il comizio finale dell'SPD a Meiningen. "Si tratta di mantenere un governo statale stabile e un governo stabile significa che l'SPD ne fa parte." Klingbeil ha consigliato di non prestare attenzione ai populisti, poiché manipolano le persone facendole credere di poter risolvere facilmente problemi complessi.

Klingbeil ha fatto campagna elettorale insieme al candidato in testa dell'SPD della Turingia e Ministro dell'Interno Georg Maier, parlando a circa 200 potenziali elettori. Maier ha sottolineato che il 40% degli elettori era ancora indeciso sul candidato. Sono emersi timori che la Turingia possa diventare nuovamente ingovernabile. Il compito ora è raggiungere questi elettori nella fase finale della campagna, ha dichiarato Maier. "Continueremo a combattere," ha dichiarato, respingendo l'idea di un governo di minoranza senza un alleato affidabile.

L'SPD era in coalizione con la Sinistra e i Verdi per un decennio e ha governato come minoranza 'rossa-rossa-verde' dal 2019. "Abbiamo risolto questo caos," ha ricordato Maier, spiegando che l'SPD aveva ereditato un 'caos' nella sicurezza interna quando la coalizione 'rossa-rossa-verde' aveva preso il potere. Ha ricordato che il Ministero dell'Interno era stato gestito dalla CDU per anni, con la polizia che riceveva un finanziamento insufficiente durante questo periodo. "Abbiamo risolto questo caos," ha dichiarato, menzionando miglioramenti come gli investimenti nell'accademia di stato del fuoco e nell'accademia di polizia a Meiningen. Maier ha assunto la sua posizione di Ministro dell'Interno alla fine di agosto del 2017.

Nel suo discorso, Maier ha anche affrontato il volo di deportazione in Afghanistan del mattino precedente, che includeva un criminale della Turingia. Ha dichiarato che era parte del rispetto della legge deportare tali criminali.

Attualmente, l'SPD è pericolosamente vicino a non raggiungere il limite di sbarramento per il parlamento statale, secondo i recenti sondaggi, classificandosi tra il sei e il sette percento. La soglia di qualificazione per entrare nel parlamento statale è del cinque percento.

L'SPD, guidato da Lars Klingbeil e Georg Maier, ha sottolineato l'importanza del loro partito nel riprendere un ruolo nella Commissione, riferendosi al governo statale, per mantenere la stabilità.

