Klingbeil: Scholz guiderà l'SPD come candidato per il mandato di cancelliere nella campagna elettorale del Bundestag

"Il 15 percent del governo federale, sì, esistono e fanno male," ha detto Klingbeil in un'intervista con il programma "Report da Berlino". Il leader dell'SPD ha sottolineato che "è un momento difficile". Ci sono incertezze, guerre e crisi. "C'è molta incertezza che si sta diffondendo nel paese". Questo si riflette anche nella insoddisfazione per il governo semaforo - "non si può girare intorno a questo".

"Tutto deve essere fatto ora per garantire che le elezioni federali, che avremo tra 13 mesi, siano diverse", ha sottolineato Klingbeil. L'SPD mostrerà che può combattere. Scholz sarà "in prima linea", ha detto il leader dell'SPD. Ma le elezioni dell'anno prossimo "non sono scontate".

In un sondaggio dell'istituto Forsa alla fine di luglio, solo un terzo dei membri dell'SPD pensava ancora che Scholz fosse il candidato giusto per la cancelleria. Tanto quanto hanno parlato a favore del ministro della Difesa Boris Pistorius.

Scholz stesso ha chiarito che si candiderà di nuovo come candidato alla cancelleria. "Mi candiderò di nuovo per la cancelleria", ha detto durante la sua conferenza stampa prima delle vacanze estive. Un giornalista gli aveva chiesto se non avrebbe seguito l'esempio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e rinunciare a una nuova candidatura.

L'SPD, guidato da Klingbeil, è determinato a cambiare la traiettoria delle elezioni federali tra 13 mesi, puntando a un risultato migliore del governo attuale. despite Scholz's intention to run again as the SPD's chancellor candidate, his support within the party has seen a significant decrease, with only a third of SPD members still backing him.

Leggi anche: