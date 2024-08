Klingbeil respinge i dubbi sulla candidatura di Scholz: "Faremo di tutto per farlo di nuovo nostro cancelliere"

Il leader dell'SPD, Lars Klingbeil, ha respinto ogni dubbio sul fatto che il suo partito correrà di nuovo con il cancelliere in carica Olaf Scholz come candidato alla cancellieria nelle prossime elezioni federali. "Rimane il nostro cancelliere e faremo tutto il possibile per farlo diventare di nuovo il nostro cancelliere nelle prossime elezioni federali", ha detto Klingbeil domenica in un'intervista con ARD. Tuttavia, ha ammesso che l'SPD non è soddisfatto dei suoi attuali risultati nei sondaggi a livello nazionale.

"Quei 15 percento a livello federale, sì, sono reali e fanno male", ha detto Klingbeil in un'intervista con lo show "Report da Berlino". Il leader dell'SPD ha sottolineato che "è un momento difficile". Ci sono incertezze, guerre e crisi. "C'è molta incertezza che si sta diffondendo nel paese", ha detto. Questo si riflette anche nella insoddisfazione per il governo a traffico luminoso - "non si può evitare".

"Tutto deve essere fatto per far sì che le elezioni federali, che avremo in 13 mesi, vadano diversamente", ha sottolineato Klingbeil. L'SPD mostrerà che può combattere. Scholz sarà "in testa alla carica", ha detto il leader dell'SPD. Ma le elezioni dell'anno prossimo "non saranno una passeggiata nel parco".

In un sondaggio di luglio dell'istituto Forsa, solo un terzo dei membri dell'SPD pensava ancora che Scholz fosse il candidato giusto per la cancellieria. Tanti quanti hanno sostenuto il Ministro della Difesa Boris Pistorius.

Scholz stesso ha chiarito che correrà di nuovo come candidato alla cancellieria. "Correrò come cancelliere, per essere rieletto cancelliere", ha detto nella sua conferenza stampa prima della pausa estiva. Un giornalista gli aveva chiesto se non avrebbe seguito l'esempio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e rinunciare a candidarsi di nuovo.

