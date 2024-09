Klingbeil esprime la sua disapprovazione per la conservazione dell'impatto di Pistorius.

Secondo numerosi sondaggi, il Ministro della Difesa Boris Pistorius è il politico SPD più popolare in Germania. Tuttavia, il capo SPD Klingbeil ritiene che candidare Pistorius come cancelliere non risolverebbe magicamente i problemi del partito. "Non sono un fan delle soluzioni semplicistiche come 'sostituisci una persona e risolvi tutti i problemi,'" ha detto Klingbeil ai giornali Funke. "Dobbiamo riconquistare la fiducia del pubblico, ed è responsabilità di tutti."

Attualmente, il cancelliere in carica Olaf Scholz, che intende candidarsi alle prossime elezioni federali, sta attraversando un calo nei sondaggi. Pistorius, invece, è spesso in cima ai sondaggi come politico SPD più popolare.

Durante l'intervista, Klingbeil ha rifiutato di appoggiare l'opinione del Ministro della Salute Karl Lauterbach secondo cui Scholz è il "miglior cancelliere federale che abbiamo mai avuto". Ha invece espresso la sua soddisfazione per Scholz come loro cancelliere federale. Klingbeil ha anche rifiutato di confrontare Scholz con i cancellieri SPD del passato. Quando gli è stato chiesto se vedeva il ruolo del cancelliere con scetticismo, Klingbeil ha risposto: "Parliamo quotidianamente, a volte in modo critico, ma in modo confidenziale." In qualità di leader del partito, si batte per il cambiamento.

Difesa di Esken

Klingbeil ha difeso la co-portavoce SPD Saskia Esken nonostante le critiche, anche all'interno del partito. "Le persone possono prendere una singola frase da un talk show e girarla contro di noi," ha detto Klingbeil. "Ma come società, dovremmo riflettere sul fatto se vogliamo trattare i politici allo stesso modo, analizzando costantemente ogni parola invece di concentrarsi su ciò che conta veramente."

Dopo le deludenti prestazioni del SPD alle elezioni statali in Sassonia e Turingia, Esken ha ricevuto critiche. In precedenza aveva dichiarato che non si poteva imparare molto dall'attacco con il coltello di Solingen, suscitando critiche diffuse. In seguito ha corretto la sua dichiarazione. Quando gli è stato chiesto se il SPD aveva perso la capacità di connettersi con il pubblico, Klingbeil ha risposto: "No."

