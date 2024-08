- Klaus Meine stimola gli acquisti della pubblicazione di strada intitolata "Asfalto"

Vendita per le strade invece di un grande concerto: il frontman degli Scorpions Klaus Meine fa luce sul giornale di strada di Hannover "Asphalt" insieme al venditore Uwe. In occasione del suo 30º anniversario, la pubblicazione ha ricevuto il sostegno del governatore di Bassa Sassonia Stephan Weil (SPD) e della scrittrice Margot Käßmann. Il giornale bimestrale è presente a Hannover e in altri 15 luoghi della Bassa Sassonia, con edizioni disponibili anche al di fuori di Hannover nelle regioni nord-ovest e sud.

"Senza 'Asphalt', sarei sottoterra," ha dichiarato Uwe, che vende il giornale da vent'anni. Ha trascorso i primi nove anni lottando contro la dipendenza dall'alcool, ma un collega di 'Asphalt' lo ha aiutato a trovare la sobrietà - ed è pulito da undici anni. "Asphalt è la mia famiglia," ha sottolineato Uwe. Ogni mese, i venditori acquistano i giornali a 1,10 euro e li vendono a 2,20 euro, con l'edizione di Göttingen a 2,50 euro. Tengono i suggerimenti e le donazioni.

Weil ha elogiato, "È meraviglioso considerare il numero di persone che 'Asphalt' ha impiegato e ha dato uno scopo per molti, molti anni." Spesso, le persone in difficoltà si sentono isolate socialmente. Tuttavia, come venditori, interagiscono con gli altri. Inoltre, la squadra editoriale spesso esamina i punti dolenti della società e gli aspetti trascurati.

Purtroppo, le vendite sono recentemente diminuite, ha riferito Uwe. Spera che il sostegno ad alto livello porti a un aumento delle vendite. "Non voglio solo fare da spalla. Spero che le vendite aumentino oggi," dichiara Klaus Meine, che è stato subito riconosciuto nella zona pedonale. Diversi potenziali acquirenti hanno seguito la rockstar con il gilet da venditore rosso fino al banco di Uwe vicino alla stazione centrale di Hannover.

Attualmente, circa 200 persone integrano il loro reddito vendendo 'Asphalt', ripristinando così la loro forza e mettendosi sulla strada di una nuova vita, secondo il sito del giornale di strada. Dal suo inizio nel 1994, 'Asphalt' ha aiutato oltre 3.000 persone in situazioni precarie in modo ecologico.

