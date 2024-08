- "Kita-Abitur": Awo vuole soldi per corsi di lingua invece di test

L'Associazione per il Benessere dei Lavoratori (Awo), principale fornitore di servizi per l'infanzia, ha duramente criticato i test linguistici obbligatori previsti prima dell'ingresso a scuola. "Non abbiamo bisogno di un Abitur per l'asilo in Baviera, il progetto deve essere ritirato", hanno sottolineato i presidenti di Awo Nicole Schley e Stefan Wolfshörndl. "Invece, ciò di cui abbiamo bisogno è un impegno per la promozione individuale di tutti i bambini, comprese le competenze linguistiche, attraverso un titolo di bilancio sufficientemente finanziato".

Il governo regionale prevede di determinare il livello linguistico dei bambini in un processo a due fasi prima dell'ingresso a scuola: attraverso un test linguistico consolidato nell'ultimo anno di asilo e attraverso una valutazione linguistica all'iscrizione scolastica. In caso di deficit linguistici significativi, verrà richiesta una scuola dell'infanzia obbligatoria o la frequenza di corsi linguistici. I test linguistici obbligatori saranno applicati per la prima volta ai bambini che inizieranno la scuola nel settembre 2026. Il progetto si trova attualmente nella fase di consultazione pubblica, in cui le associazioni educative e altri esperti possono presentare i loro commenti.

Competenze linguistiche sufficienti importanti per buoni voti

La direzione di Awo riconosce anche l'importanza delle competenze linguistiche per il successo scolastico, ma si chiede: "Dove il governo regionale troverà il personale didattico necessario per questo progetto, dati i molti corsi di preparazione già in difficoltà per carenza di personale?". E questa non è l'unica domanda aperta: i bambini in ritardo occuperanno i posti in asilo per i bambini più piccoli? E cosa accadrà se i genitori non riusciranno a trovare un posto in asilo per il loro bambino? Queste domande mostrano che il progetto "non è ben pensato, ma piuttosto improvvisato", hanno concluso Schley e Wolfshörndl.

