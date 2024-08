- Kit Harington: "Cazzo stanco" nel finale di "Game of Thrones".

"Game of Thrones" star Kit Harington (37) può comprendere la delusione di alcuni fan per il finale della serie fantasy. "Penso ci siano state alcune scelte interessanti che non hanno funzionato del tutto", ha detto l'attore britannico alla rivista maschile "GQ" riguardo al finale del 2019 che ha scatenato molte critiche. Ma ha anche cercato di capire: "Penso che se ci fosse stato un errore alla fine di 'Thrones', sarebbe stato che eravamo tutti così dannatamente stanchi. Non potevamo andare avanti ancora a lungo". Se vede foto di sé della stagione finale ora, riconosce la stanchezza. "Non avrei avuto nulla per un'altra stagione."

C'era un'alternativa?

Harington ha interpretato uno dei personaggi principali, la figura di Jon Snow, nella serie di successo. Lo show di successo è terminato nel 2019 dopo otto stagioni evento in un finale criticato da molti fan come troppo affollato e incoerente.

Harington ha detto di capire che alcuni potrebbero aver trovato il finale della serie affrettato - "e potrei essere d'accordo con loro. Ma non sono sicuro che ci fosse un'alternativa".

