Kirsten Dunst dimostra la sua energia giovanile all'evento cinematografico "Bring it On".

Kirsten Dunst, famosa per il suo ruolo in "Bring It On", ha sfoggiato il suo amore per il film durante una proiezione speciale al Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles. Ha condiviso un video dell'evento in cui ha recitato uno degli incitamenti iconici del film.

"Odiatci perché siamo belle, ma non ci piacete neanche voi", ha detto Dunst con il film in sottofondo. "Siamo cheerleader! Siamo cheerleader! Appello!"

Uscito ad agosto 2000, "Bring It On" è stato un cult teen che affrontava temi come lappropriazione culturale, l'omofobia e il sessismo. Con un cast stellare che includeva Gabrielle Union ed Eliza Dushku, il film ha guadagnato rapidamente un seguito devoto. Dunst, che aveva 17 anni durante le riprese, ha dimostrato il suo affetto duraturo per il film durante la proiezione.

"Sono T-T-T-Torrance", ha detto sorridendo, riferendosi al suo personaggio. "Forza Toros!"

Mentre il pubblico acclamava, lei ha commentato: "Questa è la cosa più assurda che abbia mai visto nella mia vita".

L'evento, organizzato da Cinespia, ha incluso anche la proiezione de "The Virgin Suicides", un film del 1999 di Sofia Coppola in cui Dunst ha recitato.

Da quando "Bring It On" è stato distribuito per la prima volta, sono stati realizzati cinque sequel dal 2004 al 2017. Anche se Dunst e Union non sono apparse in nessuno dei sequel, hanno espresso l'interesse di riprendere i loro ruoli in futuro.

Alla proiezione di sabato, sembrava che Dunst fosse pronta a rimettersi le pompon.

Il film "Bring It On" ha mantenuto il suo status di cult teen, offrendo intrattenimento attraverso l'esplorazione di temi come lappropriazione culturale e l'omofobia. L'affetto di Kirsten Dunst per il film non è diminuito negli anni, poiché ha entusiasticamente partecipato a una proiezione speciale e ha persino accennato a una possibile ripresa del suo ruolo in un eventuale sequel.

