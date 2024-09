- Kimmich sta pianificando il cambio di capitano della DFB: "Ilkay ha smesso di tenere... "

Sembra che la stella del Bayern, Joshua Kimmich, si stia posizionando come potenziale candidato per il ruolo di capitano della nazionale di calcio tedesca. In precedenza, Kimmich ha servito come vice di Ilkay Guendogan e potrebbe sostituirlo dopo il suo ritiro dalla squadra della DFB. Dopo la vittoria del Bayern Monaco per 2-0 contro lo SC Freiburg nella Bundesliga, Kimmich ha dichiarato: "Sono stato il secondo capitano durante gli Europei. Ora che Ilkay si è ritirato, i ruoli cambieranno, le carte verranno ridistribuite".

La squadra tedesca si riunirà a Herzogenaurach il prossimo lunedì per prepararsi alle partite contro l'Ungheria e i Paesi Bassi nella Nations League. Con il ritiro dei campioni del Mondo del 2014 Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Muller e Guendogan, il 29enne Kimmich, con 91 presenze in nazionale, diventa il giocatore più esperto nella squadra dell'allenatore Julian Nagelsmann.

Kimmich ammette di non aver ancora discusso il ruolo di capitano con Nagelsmann, senza essere sicuro di essere il legittimo successore di Guendogan. "Non sono sicuro, vedremo. Per essere onesti, non ci ho pensato molto", ammette Kimmich riguardo alla sua ambizione per il ruolo di capitano. "Arriverò domani. Poi vedremo cosa dirà l'allenatore". Nagelsmann terrà una conferenza stampa a Herzogenaurach il prossimo lunedì alle 14:30, dove è atteso per annunciare la sua decisione sulla capitan

Leggi anche: