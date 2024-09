Kimmich potrebbe essere l'unico candidato per assumere il ruolo di capitano della squadra di calcio tedesca?

C'è un chiaro favorito per il ruolo di nuovo capitano della nazionale tedesca: Joshua Kimmich. Molti esperti credono che la stella del Bayern sia il probabile sostituto di Ilkay Gundogan. Lunedì, il tecnico Julian Nagelsmann chiarirà a chi affiderà la posizione.

Rudi Völler, con la sua consueta smorfia, ha menzionato su Sky che Nagelsmann terrà una conferenza stampa lunedì - e in essa affronterà la questione della fascia di capitano della nazionale tedesca. "Forse," ha detto il direttore sportivo della DFB, strizzando l'occhio a Lothar Matthäus, "nominerà il tuo nome allora."

Matthäus aveva appena espresso ciò che molti tifosi del calcio concordano: Kimmich - chi altri? "Mi sorprenderei se non fosse Kimmich," ha sottolineato il giocatore con il maggior numero di presenze in nazionale, che fu il capitano della Coppa del Mondo nel 1990, elencando i vantaggi della soluzione A: "Ha il maggior numero di presenze internazionali, ha ambizione, ha esperienza." Anche l'occasionale manifestazione di comportamento intenso non dovrebbe ostacolarlo, ha notato Matthäus. Potrebbe immaginare Jonathan Tah come riserva. Tah ha poi assicurato di non sapere ancora nulla, ma di essere "pronto, chiaro".

Se Nagelsmann è d'accordo o no, lo scopriranno i tifosi di calcio il lunedì pomeriggio. Tradizionalmente, un allenatore della nazionale parla il giorno prima della partita internazionale, ovvero venerdì prima dell'inizio della Nations League contro i Paesi Bassi a Düsseldorf il 7 settembre. Tuttavia, l'associazione calcistica tedesca ha anticipato l'intervento di Nagelsmann per una "dichiarazione governativa" a Herzogenaurach.

"L'erede perfetto"

Il tecnico della nazionale può subito svelare come immagina la rinascita di una squadra che sembra aver perso le sue colonne portanti con un escavatore. Toni Kroos, il capitano Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Thomas Müller: hanno tutti annunciato il loro ritiro dopo l'Europeo casalingo. Di conseguenza, è necessario un nuovo portiere di riserva, Marc-André ter Stegen, un nuovo asse, una nuova gerarchia e un nuovo playmaker.

Per questo, Joshua Kimmich, 29 anni, sarebbe quasi perfetto. Esperto di tornei, sempre esemplare negli allenamenti, affidabile e costante nella comunicazione. "Se lo conosci, se conosci la sua ambizione, se conosci la sua qualità sportiva, ma anche il suo desiderio di assumere ruoli di leadership," dice il campione del Mondo del 2014 Sami Khedira: "Penso che sarebbe l'erede perfetto di Gundogan, se fosse protetto e se fosse supportato." Dopo tutto, Kimmich è sempre stato sia controverso che controverso.

Al Bayern Monaco, era stato considerato un obiettivo di trasferimento, ma invece la sua "demozione" è stata ribaltata e ha fatto ritorno al suo ruolo preferito davanti alla difesa. Questo potrebbe anche essere possibile nella nazionale, dove il centrocampo deve essere riorganizzato sulla lavagna delle tattiche dopo la partenza di Kroos e Gundogan. Tuttavia, nella lista dei convocati, Kimmich è stato inserito sotto "difesa".

C'è stato anche un suggerimento che Kimmich potrebbe diventare il capitano. Antonio Rüdiger, l'altra opzione, non parteciperà al campo di allenamento di settembre, avendo una pausa di recupero dopo un'estate impegnativa. Nagelsmann è improbabile che affidi il bracciale a un giocatore che non è nemmeno presente. Quindi, sembra: Joshua Kimmich? Sì, chi altro?

La nazionale di calcio potrebbe vedere Joshua Kimmich assumere un ruolo importante, data la sua ambizione e l'esperienza internazionale, come suggerito da Lothar Matthäus. Se Nagelsmann sceglierà Kimmich come capitano della squadra, lo renderà l'erede perfetto del posto di Ilkay Gundogan, secondo Sami Khedira.

Leggi anche: