Angelo Stiller non ha mostrato alcuna esitazione durante il suo primo periodo di allenamento con la nazionale di calcio tedesca. Non è stata una sorpresa per Joshua Kimmich, il nuovo capitano della squadra, che si aspettava niente di meno dal 23enne Stiller. Dopotutto, Kimmich ha già avuto esperienze con Stiller durante il loro periodo insieme al FC Bayern Munich, dove Stiller è stato riconosciuto per il suo coraggio in campo.

Quando Kimmich si riferisce a Stiller come a uno che ha "cojones", si riferisce al fatto che Stiller non ha paura di giocare. Fin da quando era un giovane giocatore e poi un membro della squadra giovanile del Bayern Munich, Stiller si allenava spesso con i professionisti e ha anche giocato alcune partite. Anche allora, Stiller era sempre il tipo di giocatore "che ama il pallone, che ama giocare a calcio, che è tecnico e che non ha paura", come ricorda Kimmich.

Nagelsmann: "Stiller porta tanto in tavola"

Adesso Stiller ha ufficialmente rejoint la squadra DFB dopo il campionato europeo casalingo. Come ha detto Julian Nagelsmann, l'allenatore della squadra, a Herzogenaurach, "Stiller porta tanto in tavola" e ora è il momento che mostri cosa sa fare tra i migliori giocatori del paese.

Nagelsmann sta cercando dei successori per Toni Kroos e Ilkay Gundogan a centrocampo e Stiller potrebbe essere la soluzione a lungo termine. Accanto a lui c'è Aleksandar Pavlovic, appena 20enne e già regolare nella squadra professionistica del Bayern Munich. Entrambi i giocatori sono ora le nuove promesse della DFB.

Stiller e Pavlovic - due nativi di Monaco nella nazionale

"Entrambi hanno un profilo simile. Entrambi hanno forti abilità tecniche, entrambi hanno buone abilità nel passaggio", ha detto Kimmich di Stiller e Pavlovic. E entrambi sono nati a Monaco. "È sempre fantastico avere giocatori del genere in squadra, che sono entusiasti e amano il calcio", ha detto il 29enne Kimmich. Stiller e Pavlovic hanno molto in comune.

Il più giovane, Pavlovic, ha già fatto il suo debutto internazionale e Stiller potrebbe fare il suo debutto nella Nations League, Either this Saturday (8:45 PM/ZDF) in Düsseldorf against Hungary or later in Amsterdam against the Netherlands. Stiller si sta allenando per la sua occasione. Prima della partita, ha detto: "Credo di poter tenere il passo in questa squadra". Un coraggioso Stiller.

