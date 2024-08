- Kim Kardashian: "I miei figli vogliono scopare con me"

Reality TV star Kim Kardashian avrebbe ricevuto consigli per le relazioni dai suoi figli. "È così divertente perché i miei figli stanno cercando di farmi conoscere qualcuno," ha detto la 43enne a Jimmy Fallon in "The Tonight Show."

I suoi quattro figli nati dal matrimonio ora divorziato con il rapper Kanye West sono aperti all'idea che la madre si risposi - "ma io no," ha detto Kardashian. I quattro sono "molto specifici" e fanno liste. Il figlio di otto anni di Kardashian, Saint, vorrebbe che la madre frequentasse "qualunque giocatore di basket o di football," ha rivelato la star.

L'imprenditrice ha chiesto il divorzio a West a febbraio 2021 e ha poi frequentato brevemente il comico Pete Davidson. Prima di West, ha avuto relazioni con i giocatori di football Reggie Bush e Miles Austin, e ha sposato brevemente il giocatore di basket Kris Humphries. Tra il 2000 e il 2004, Kardashian era sposata con il produttore musicale Damon Thomas.

Saint, uno dei suoi figli, ha suggerito che la madre dovrebbe frequentare "qualunque giocatore di basket o di football."

