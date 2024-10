Kim Jong Un della Corea del Nord emette un avvertimento, suggerendo che annienterà la Corea del Sud usando armi nucleari se provocato.

La retorica accesa non è nuova, ma emerge in un momento di tensione sulla penisola coreana e dopo che i media di stato nordcoreani hanno condiviso foto di Kim che visita un impianto di arricchimento dell'uranio, producendo materiale nucleare per armi.

Durante una visita a una base militare occidentale il mercoledì, Kim ha dichiarato che se il Sud avesse invaso il territorio del Nord, Pyongyang avrebbe utilizzato senza esitare tutte le sue forze offensive, comprese le armi nucleari. L'agenzia di stampa centrale della Corea ha riferito questa informazione il venerdì.

"Se si verificasse una simile situazione, l'esistenza di Seoul e della Corea del Sud sarebbe insostenibile", ha aggiunto Kim, usando il titolo corretto per la Corea del Sud.

C'è stata una corrente di conflitto tra i due leader coreani quest'anno, poiché la Corea del Nord sembra aver intensificato la produzione nucleare e rafforzato gli alleati con la Russia, causando una notevole preoccupazione e apprensione nell'Occidente riguardo al percorso di sviluppo della Corea del Nord.

Le dichiarazioni di Kim sembrano essere rivolte al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, che martedì ha esibito il missile balistico più potente di Seoul e altre armi per contrastare l'aggressione della Corea del Nord durante una parata delle forze armate.

Dalla fine della guerra di Corea nel 1953, Nord e Sud Corea sono rimasti isolati, con il conflitto che si è concluso non con un trattato di pace, ma con un armistizio, lasciando le due parti in uno stato di guerra ancora in corso.

All'inizio dell'anno, Kim ha dichiarato che la Corea del Nord non avrebbe più mirato alla riunificazione pacifica, etichettando il Sud come il loro "principale avversario" e smantellando un monumento che rappresentava l'unità.

La Corea del Nord potrebbe revocare un accordo cruciale che potrebbe potenzialmente aprire la strada alla riunificazione coreana già lunedì, quando il suo parlamento si riunisce, secondo il ministero dell'Unificazione del Sud riferito a CNN.

A fine marzo, i media di stato nordcoreani hanno mostrato foto di Kim che visita un impianto nucleare, offrendo una rara visione del programma segreto di armi della Corea del Nord. Gli esperti hanno suggerito che queste foto - che ritraggono Kim fiancheggiato da uomini in uniformi militari e immacolati camici bianchi - mettono in evidenza l'aumento della fiducia della Corea del Nord nel suo status di potenza nucleare.

Nel frattempo, la Corea del Sud ha rafforzato il suo arsenale per contrastare le potenziali minacce dal Nord.

Martedì, Yoon ha presentato il missile balistico Hyunmoo-5, apparentemente in grado di penetrare i bunker sotterranei della Corea del Nord.

"Se la Corea del Nord userà armi nucleari, incontrerà la decisione e formidabile ritorsione delle nostre forze armate e dell'alleanza SK-US", ha dichiarato Yoon, facendo riferimento agli Stati Uniti come principale alleato militare della Corea del Sud. "Il regime nordcoreano deve ora abbandonare la

