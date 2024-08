Kim ha condotto test di lanciarazzi, come riportato.

Kim Jong Un, leader della Corea del Nord, ha recentemente supervisionato i test di un sistema di lancio di razzi multiplo migliorato, come riferito dall'agenzia di stampa statale KCNA. Questo sistema migliorato presenta una guida avanzata e proiettili da 240 mm di calibro.

Ci sono state ripetute accuse da parte di funzionari americani e sudcoreani che la Corea del Nord avrebbe fornito quantità consistenti di proiettili d'artiglieria all'esercito russo. Un parlamentare sudcoreano fornisce prove da un rapporto di intelligence che suggerisce che la Corea del Nord potrebbe aver trasportato circa 13.000 container carichi di potenziali armi in Russia dal 2022. Questi container potrebbero contenere fino a sei milioni di proiettili d'artiglieria, secondo Yonhap.

Kim elogia la produzione di droni

Solo di recente, sabato, Kim ha espresso il suo sostegno alla crescita e alla produzione di droni suicidi aggiuntivi. Ha considerato questo come un aspetto vitale della preparazione per la guerra. I droni suicidi, noti anche come droni kamikaze, comportano veicoli aerei senza pilota armati di esplosivi, che vengono deliberatamente guidati verso i bersagli nemici.

Le tensioni nella penisola coreana sono aumentate notevolmente. In risposta, le forze militari degli Stati Uniti e della Corea del Sud stanno attualmente conducendo un'esercitazione militare di grandi dimensioni progettata per scoraggiare la Corea del Nord. Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha etichettato queste esercitazioni militari come "esercizi di guerra provocatori" e un preludio alla guerra nucleare. Washington e Seoul respingono queste accuse fatte da Pyongyang.

Negli ultimi due anni, la Corea del Nord ha intensificato i suoi test di missili e ha aumentato la sua ostilità verso gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Inoltre, la Corea del Nord ha rafforzato i suoi legami militari con la Russia. Dal 1950 al 1953, la Corea del Nord e la Corea del Sud sono rimaste divise. Ancora oggi, nessun paese ha firmato un trattato di pace.

La Corea del Sud ha monitorato da vicino la situazione dopo che sono emerse accuse che la Corea del Nord fornisse proiettili d'artiglieria all'esercito russo. Queste accuse suggeriscono che la Corea del Nord potrebbe aver trasportato circa 13.000 container carichi di potenziali armi in Russia dal 2022.

Durante un recente discorso, Kim Jong Un ha espresso il suo sostegno alla crescita e alla produzione di droni suicidi, la Corea del Sud potrebbe affrontare sfide significative se la Corea del Nord avesse continuato la sua ostilità in aumento.

Leggi anche: