Kim Clijsters, infortunata, accantona il ritorno in patria e salta gli Australian Open

La Clijsters ha subito un infortunio al ginocchio e ha dichiarato che non sarà in grado di partecipare agli Australian Open tra due mesi.

"Ho dovuto prendere la decisione che non sarò in grado di competere a gennaio", ha scritto la quattro volte campionessa di Major ed ex numero 1 del mondo in un tweet lunedì.

"Mi sto sottoponendo a riabilitazione e trattamento per un infortunio al ginocchio. È una battuta d'arresto, ma sono determinato come sempre a tornare al gioco che amo. Apprezzo molto il vostro sostegno e il vostro incoraggiamento".

A settembre, la Clijsters aveva annunciato di voler porre fine al suo ritiro e di voler tornare a giocare a tennis all'età di 36 anni.

L'ultima volta che ha giocato partite competitive è stata a 29 anni, agli US Open del 2012. Dopo il suo ritiro, la belga è stata inserita nella International Tennis Hall of Fame come membro della classe 2017.

Questo sarà il secondo ritorno della Clijsters in questo sport. Il suo primo ritorno nel WTA è avvenuto nel 2009, vincendo tre dei suoi quattro titoli principali - gli US Open nel 2009 e 2010 e gli Australian Open nel 2011 - dopo aver perso le sue prime quattro finali del Grande Slam.

Con la vittoria agli US Open del 2009, Clijsters è diventata la terza giocatrice WTA a vincere un major dopo il parto, dopo Margaret Court ed Evonne Goolagong. È tornata al numero 1 del mondo il 14 febbraio 2011.

"Anche se mi aspetta molto lavoro nei prossimi quattro mesi, la mia motivazione più grande è la sfida personale: sia fisicamente che mentalmente, voglio mettermi di nuovo alla prova", ha dichiarato la Clijsters in un comunicato stampa in cui ha rivelato i suoi piani di rientro.

"A 36 anni sento di essere troppo giovane per ritirarmi e, con tante atlete e mamme ispirate che gareggiano, non vedo l'ora di tornare sul campo da gioco e vedere cosa è possibile fare dopo aver avuto tre figli".

Clijsters ha debuttato nel WTA a 15 anni ad Anversa nel 1999. Ha vinto il suo primo major nel 2005 agli US Open. Nel maggio 2007 si è allontanata dallo sport, sposando il giocatore di basket statunitense Brian Lynch e dando alla luce la figlia Jada nel 2008. Ha anche due figli, Jack (nato nel 2013) e Blake (nato nel 2016).

Clijsters vanta 41 titoli di singolare e 11 titoli di doppio in carriera. In quanto ex numero 1 del mondo e campionessa del Grande Slam, la Clijsters avrà accesso a un numero illimitato di wild card.

